Delikátní základ na rychlý nepečený dort se smetanou a ovocem dle vaší chuti

Se stoupajícími venkovními teplotami se jen málokomu chce trávit spoustu času u rozpálené trouby při přípravě moučníků, a proto mnozí vsázejí na nepečené dorty. Ty jsou rychle hotové a jejich výroba je neuvěřitelně snadná. Receptů existuje obrovské množství, jeden z nich se ale těší dost možná největší oblibě. Je totiž naprosto univerzální a každý si jej ve finále může ozdobit tím, co má nejraději.

Nepečené dorty patří mezi ty nejpopulárnější dezerty, jaké je možné připravit. Chutnají každému, v teplých dnech krásně osvěží, působí lehčím dojmem a navíc je jejich výroba jednoduchá a rychlá. Se správným receptem tak zvládne nepečený dort připravit i ten, kdo nemá v kuchyni zrovna bohaté zkušenosti. Zatímco v Itálii je nejoblíbenějším nepečeným dezertem tiramisu, v našich končinách kralují smetanové dorty s dětskými piškoty a ovocem. Víte, jak připravit ten nejlepší?

Nepečené dorty jsou nesmírně populární. Zdroj: Profimedia

Suroviny na nepečený dort

Když se pustíte do přípravy nepečeného dortu, je důležité vybrat ty správné suroviny. Myslete přitom na to, že jejich chuť opravdu vynikne, vzhledem k tomu, že moučník neprochází žádnou tepelnou úpravou. Rozhodně se tedy vyplatí do ingrediencí zainvestovat a vybrat ty, které jsou skutečně kvalitní. Volte smetanu s vyšším obsahem tuku, jež má plnější chuť. U piškotů pak zase kupte tu variantu, která má velký podíl vajec. Na chuti zkrátka velmi záleží. Jen dobré suroviny zajistí, že bude nepečený dort naprosto dokonalý.

Jak dlouho tuhne nepečený dort

Jedinou nevýhodou nepečených dortů je doba, kterou po přípravě musí strávit v chladničce. Pro nedočkavce může být čekání nekonečné, rozhodně ale stojí za to vydržet. V lednici se dort krásně rozleží a zatuhne. Piškoty zároveň změknout a nasáknou chuť smetany a ovoce. V chladu mu dopřejte alespoň 5 hodin času, v nejlepším případě mu ale dejte 12 hodin na to, aby mohl skutečně dobře zatuhnout, a to zvláště v případě, kdy jej ozdobíte ovocem, které zalijete želatinou. Pokud dort plánujete dát jako dárek k narozeninám, pro jistotu jej připravte večer před oslavou.

Základ na rychlý nepečený dort

Nepečený dort můžete ozdobit ovocem dle svojí chuti. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

4 kelímky kvalitní zakysané smetany

4 balíčky vanilkového cukru

1 balíček dětských kulatých piškotů

1 balíček cukrářských piškotů

kompotované či čerstvé ovoce

Postup:

V první řadě si potravinářskou fólií vyložíme dortovou formu. Na její dno pak poklademe vrstvu dětských piškotů a kolem dokola po obvodu formy vyskládáme přepůlené cukrářské piškoty. V míse si smícháme zakysané smetany se čtyřmi balíčky vanilkového cukru. Na dětské piškoty rozetřeme zhruba jednu třetinu oslazené zakysané smetany, na ní naskládáme kousky oblíbeného ovoce, na něj dáme vrstvu piškotů a opět zalijeme smetanou. Takto postup zapakujeme, dokud nespotřebujeme všechnu smetanu. Myslete přitom na to, aby smetana tvořila poslední vrstvu. Vložte dort ideálně na 12 hodin do chladničky a je hotovo.

TIP: Dort bude lépe lahodit oku, když jeho poslední vrstvu vytvoří směs barevného ovoce. To je ale nutné zalít želatinou, jinak by ovoce oschlo a nebylo by nijak zvlášť dobré.