Slaný nepečený dort z toustového chleba: Nejen pro chlapy a hotový bleskem

Nepečené dorty jsou velmi populární hlavně díky své jednoduchosti a tomu, že se při jejich výrobě nemůže prakticky nic pokazit. Ty připravené na sladko už snad každý minimálně jednou ochutnal, nepečené dorty na slano ale tolik rozšířené nejsou. A to je velká škoda. Uděláte s nimi totiž radost i těm oslavencům, kteří si na dezerty úplně nepotrpí.

K narozeninovým oslavám neodmyslitelně patří narozeninové dorty. Jenže jak si poradit ve chvíli, kdy víme, že oslavenec zkrátka sladkému úplně neholduje? Skvělým řešením jsou dorty připravené na slano, které se zpravidla skládají z uzenin, sýrů, zeleniny a pečiva. Bohužel výroba takových dortů může být poměrně dost složitá.

Dort na slano

Jeden takový dort ale v domácích podmínkách přece jen zvládnete, a to i v případě, kdy jste vařením či pečením naprosto nepolíbení. Jeho příprava zabere jen pár minut a vyjde jen na několik málo korun. Navíc si můžete recept upravovat podle svého a do dortu zakomponovat vše, co máte vy nebo oslavenec rádi. Příprava nepečeného dortu na slano je také dokonalou zábavou pro děti.

Při výrobě nepečeného slaného dortu si připravte všechny své oblíbené pochutiny. Zdroj: Shutterstock

Slaný nepečený dort z toustového chleba

Rozhodnete-li se pro přípravu nepečeného slaného dortu, vybavte se toustovým chlebem, oblíbeným druhem pomazánky, plátkovým sýrem a dobrým salámem nebo šunkou. Vyplatí se nakoupit i nějakou zeleninu, například cherry rajčata, salátovou okurku a papriku, se kterou budeme moci dort nakonec ozdobit.

Na jednoduchý postup se můžete podívat také ve videu.

Nejdříve si vyskládejte na plech vedle sebe 4 krajíce toustového chleba a na každý dejte plátek sýra. Snažte se přitom, aby sýr překrýval jednotlivé plátky chleba. Vložte asi na 10 minut do trouby vyhřáté na 180 stupňů. Až se sýr rozteče, chleby k sobě spojí a vznikne tak základ na slaný dort.

Hotový základ nechte zchladnout a můžete se pustit do kompletování dortu. Základ potřete oblíbenou pomazánkou, položte na ni sýr a oblíbenou uzeninu. Přikryjte dalšími čtyřmi plátky toustového chleba a postup opakujte. Vytvořte takto dort zhruba o třech až čtyřech vrstvách. Na závěr vložte do trouby další 4 krajíce toustového chleba se sýrem, nechte zapéct a položte na dort tak, aby byl sýr nahoře. Díky sýru nebude chléb osychat. Pomazánkou potřete dort také ze stran a přitlačte na ně strouhaný sýr.