Nepečený dort "Zebra": Lehký, vynikající, hned hotový a vypadá nádherně

Podzim je tu a vy začnete nejspíš trávit čím dál tím více času doma. Připravte si k čaji lahodný nepečený dort Zebra, který vás nadchne nejen svou chutí, ale především svou nenáročností a rychlostí. Existuje nepečená i pečená verze a my vám přinášíme recepty na obě varianty. Je jen na vás, pro kterou možnost se rozhodnete.

Existuje celá řada receptů, které stojí za zkoušku. Přestože jsou rychlé a snadné, jsou dokonalé. Mezi ně patří právě nepečený i pečený dort Zebra. Nadýchaný lahodný dvoubarevný moučník máte hotový raz dva, potřebujete jen pár ingrediencí a úspěch je zaručen.

Rozhodněte se, zda si dopřejete pečenou nebo nepečenou verzi. Je to jen na vás. Přinášíme vám vyzkoušené recepty na obě varianty. Dobrou chuť!

Nepečený dort Zebra

Suroviny:

260 g kakaových sušenek

170 g másla

400 g zakysané smetany 18% (nepoužívejte méně %)

300 g sladkého kondenzovaného mléka

4 dl šlehačky 32%

80 g želatinového ztužovače pro přípravu dezertů za studena

20 g vanilkového cukru

60 g holandského kakaa

Zebra dort si zamilujete. Zdroj: shutterstock

Postup:

Sušenky rozdrtíme na malé kousky (pomocí válečku nebo mixéru). Máslo rozpustíme a následně jej smícháme s rozdrcenými sušenkami.

Vezmeme dortovou formu (použila jsem tu o průměru 23 cm) a směs sušenek a másla dáme rovnoměrně na dno formy. Směs stlačíme a odstavíme. Nedávejte vychladnout do ledničky! Šlehačku vyšleháme do tuhé konzistence. Do misky dáme všechnu zakysanou smetanu spolu se slazeným kondenzovaným mlékem a pomocí šlehače důkladně promícháme. Postupně pak do směsi vmícháme ušlehanou šlehačku. Nakonec přidáme želatinový ztužovač pro přípravu dezertů za studena, který jsme rozmíchali ve 150 ml studené vody.

Takto vzniklou směs rozdělíme do dvou misek s tím, že v jedné misce bude 650 g této směsi a ve druhé 600 g směsi.

Do misky, kde je 650 g směsi, dáme holandské kakao a do misky, kde máme 600 g směsi, dáme všechen vanilkový cukr. Obsah misek důkladně promícháme.

Do dortové formy, kde máme již nanesenou směs sušenek s máslem, středem nalijeme 9 lžic směsi s kakaem. Do této směsi s kakaem následně nalijeme středem 8 lžic směsi s vanilkovým cukrem. Následně zase přidáme 8 lžic kakaové směsi - opět středem a pokračujeme 8 lžícemi vanilkové směsi. Celé opakujeme do vypotřebování obou směsí.

Nakonce pomocí špejle uděláme šrafování a to tak, že špejli protahujeme od jednoho konce směrem ke středu.

Pečený tvarohový koláč Zebra

Suroviny:

Těsto:

máslo 100 g

cukr krupice 100 g

vejce 1 ks

špetka soli

polohrubá mouka 225 g

Náplň:

tvaroh 1 kg

zakysaná smetana 200 g

mléko 150 ml

moučkový cukr 150 g

vejce 2 ks

gustin 60 g (nebo 1,5 sáčku vanilkového pudinku)

vanilkový cukr 1 ks

kakao 3 lžíce

Zebra dort zvládne připravit každý. Zdroj: shutterstock

Postup:

Troubu nastavte na 180 °C (horkovzduch na 160 °C) a než se rozehřeje, připravte si těsto a náplň.

Změklé máslo a cukr utřete. Přidejte sůl a vejce a spojte s máslovým základem.

Nakonec nasypte mouku a vytvořte těsto podobné lineckému (jen mastnější). Dortovou formu (dno i boky) vymažte máslem a rukama do ní napěchujte těsto tak, aby mělo trochu zvýšený okraj.

Náplň: V mléce rozmíchejte gustin (nebo pudink). Všechny ostatní suroviny kromě kakaa dejte do větší mísy, přidejte mléko s gustinem a důkladně vyšlehejte do hladké hmoty.

Třetinu krému (asi 500 g) odlijte a zašlehejte do ní kakao. Pokud je po přidání kakaa směs hodně tuhá, můžete ji naředit několika lžícemi mléka.

Nyní máte dvě části, světlé je 2x více než tmavé.

Vezměte dvě stejné naběračky. Doprostřed formy dejte na těsto 2 naběračky světlé hmoty, na ni naběračku tmavé hmoty, a tak pořád dokola do spotřebování surovin. Náplň dávejte pořád doprostřed jakoby do komínku na sebe, hmota se bude roztékat do stran a zaplňovat formu. Pokud se jí moc nechce, stačí formou trochu zakroutit.

Formu položte na plech (z dortové formy může prosakovat tuk nebo vytéct část náplně) a vložte do trouby. Pečte asi hodinu a půl (záleží na troubě). Propečenost zkuste buď špejlí, anebo důvěřujte svým zkušenostem s troubou. Jakmile se nahoru zvedne i střed (ten se zvedá jako poslední), je upečeno.

Troubu vypněte a zebru v ní nechte trochu dojít (pootřevřete dvířka trouby). Podávejte zcela vychladlé, případně vychlazené z lednice.

Zdroj: www.toprecepty.cz, www.fresh.iprima.cz, www.nejrecept.cz