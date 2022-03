Vynikající nepečený jablečný dort: Takto jednoduše ho připravovaly naše babičky

Buď je milujete, nebo je prostě nemáte rádi. Řeč je o nepečených dortech. Ty nemusí být jen vítanou lehkou letní svačinkou, ale i celoročním pamlskem. Jsou výborné, lehké a osvěžující.

Jedním z nejoblíbenějších nepečených dortů je ten jablečný, ale není podmínkou to, že musí jít právě o toto ovoce. Vynikající jsou i meruňky nebo jakékoli bobuloviny, jako jsou maliny nebo borůvky. A nebojte se využít ani kompotu, například mandarinky jsou v nepečeném dortu také vynikající.

Jablka můžete nahradit třeba čerstvými či kompotovanými jahodami. Zdroj: Shutterstock

Recept na jablečný dort

Jistě ho znáte, protože naše maminky a babičky je často dělaly v dětství. A my jsme je milovali. Nepečený dort z piškotů a jablek je rychlý, chutný a má schopnost nás okamžitě přenést zpět do dětských let. Jablečný dortík je perfektní nejen na oslavu, ale i jako lehká svačinka nebo jako potěšení pro malé návštěvníky vašeho dítka. Potom ale vynechte kapku rumu a skořici, i tak bude dort vynikající.

Co budete potřebovat

1 kg jablek

6 lžic krupicového cukru

2 vanilkové pudinky

2 lžičky citronové šťávy

balíček dětských piškotů

skořice

(rum)

Čerstvá nepotlučená jablka oloupeme a nakrájíme na kostičky. Poté zalijeme 250 ml vody, a do směsi přidáme cukr, citronovou šťávu a skořici. Vše přivedeme pomalu k varu a 10 minut povaříme. Poté změklá jablka rozmačkáme šťouchadlem na brambory.

Zatím si v misce rozmícháme vanilkový pudink ve 400 ml studené vody. Přilijeme jej k jablkům a vzniklou směs znovu přivedeme k varu. Za stálého míchání krátce povaříme.

Mezitím si připravíme dortovou formu. Tu vymažeme máslem nebo trochou oleje. Na dno formy rozložíme piškoty, přelijeme částí jablečného pudinku, a tak vrstvíme znovu a znovu. Piškoty – směs – piškoty – směs.

Když je dort hotový, navrchu můžeme opět ozdobit piškoty do pěkného tvaru. A pak necháme v lednici pět hodin odpočinout. Nebojte se, lze klidně i přes noc.

Před podáváním ještě dort ozdobíme šlehačkou. Pokud si připravujete tuto lahůdku sami pro sebe, klidně si dopřejte i zmíněnou kapku rumu a skořici dosytosti.

S nepečeným dortem mohou pomáhat i děti. Zdroj: Profimedia

Nepečený jablečný dort si můžete dát k snídani, ale nejlepší je jako odpolední svačinka anebo poobědový dezert. Dobrou chuť!

Zdroje: www.az-recepty.cz, www.toprecepty.cz