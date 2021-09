Bleskový nepečený jablečný dort se zakysanou smetanou. Nejlepší recept ze všech

Když přijde řeč na dezerty, spoustu lidí hned napadne výroba náročných dortů a zákusků, se kterými se chtějí blýsknout nejen před svou rodinou, ale také hosty. Jde to ovšem i jednoduše a navíc bez pečení. Úžasný nepečený jablečný dort je nejen skvělou tečkou po nedělním obědě, ale i úžasnou svačinou či snídaní. Na vaši návštěvu zároveň možná zapůsobí mnohem více než náročné dorty, které nezřídka bývají velmi syté a těžké.

Naše babičky se uměly v kuchyni vždycky velmi dobře otáčet. Namísto experimentování sázely na klasické a osvědčené recepty, se kterými nikdy nešláply vedle a spolehlivě potěšily všechny strávníky. Na některé z takových receptů se postupem času bohužel tak nějak pozapomnělo a v domácnostech se nepřipravují tak často, jako bývalo v minulosti zvykem. Jde přitom o velkou chybu! Mnohé z receptů, na které naše babičky nedaly dopustit, jsou totiž nesmírně rychlé, snadné a stojí jen pár korun. Jedním takovým je i úžasný bleskový nepečený jablečný dort se zakysanou smetanou!

Nepečený jablečný koláč lze připravit do dortové formy nebo do skleniček. Do skleniček je lepší piškoty podrtit. Zdroj: Shutterstock

Nepečený dort

Nepečené dorty v sobě skrývají mnoho pozitiv. V první řadě s nimi zpravidla nebývá tolik práce jako s moučníky, které musí do trouby. Zároveň dají ovoci příležitost k tomu, aby vynikla jeho čerstvá a svěží chuť, bývají lehčí než moučníky s korpusem a v mnoha případech obsahují i o poznání menší množství kalorií. Je tak mnohem jednodušší zařadit je do diety a s přivřeným okem se dají označit za mlsání bez výčitek. Díky tomu, že ovoce ve většině nepečených dortů prochází jen minimální tepelnou úpravou, zachovají si plody také své vitamíny a minerály. Některé takové cukrářské výrobky tedy skvěle zastoupí i zdravou snídani nebo svačinu.

Bleskový nepečený jablečný dort se zakysanou smetanou

Sezona jablek je v plném proudu, na zahradách dozrávají, v obchodech jejich ceny padají k zemi. Není proto lepší čas na přípravu nejrůznějších jablečných pochoutek než nyní. Někteří sázejí na lahodné štrúdly, jiným zase vyhovuje žemlovka či jablečný koláč. Receptů zkrátka existuje nepřeberné množství, některé jsou náročnější, jiné vyžadují jen málo surovin a jsou hotové během pár minut. Jako třeba úžasný jablečný nepečený dort doplněný zakysanou smetanou!

Nepečený koláč je neuvěřitelně snadný. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

800 gramů jablek

1/2 litru vody

2 balíčky dětských piškotů

200 gramů cukru krystal (dietnější verze tohoto moučníku se obejdou zcela bez cukru)

1 vanilkový cukr

2 balíčky vanilkového pudinku

1 kelímek zakysané smetany

asi lžíci moučkového cukru

Postup:

V první řadě si oloupeme jablka a zbavíme je jádřinců. Následně je nahrubo nastrouháme a přemístíme do dostatečně velkého hrnce. K nastrouhaným jablkům přilijeme 250 mililitrů vody, přisypeme oba cukry a jablka vaříme, dokud nezměknou a takřka se z nich nestane pyré. Poté si ve zbývajících 250 mililitrech vody rozmícháme dva pudinkové prášky a vlijeme za stálého míchání k jablkům. Vaříme asi jednu minutu, dokud směs nezhoustne, a odstavíme ze sporáku.

Vezmeme si dortovou formu a pro jistotu ji vyložíme potravinovou fólií či pečícím papírem, aby z ní šel později dort dobře vyjmout. Na dno pak naskládáme úhledně piškoty, zalijeme je asi třetinou jablečné směsi a postup opakujeme. Myslete jen na to, že poslední vrstva by měla končit jablečnou směsí, kterou můžeme ozdobit plátky jablek. Následně dort přemístíme alespoň na dvě hodiny do chladničky.

Smícháme si zakysanou smetanu s moučkovým cukrem a rozetřeme ji po povrchu vychladlého a dobře ztuhlého dortu a znovu umístíme do chladničky. Konzumovat jej můžete zhruba za další dvě hodiny, nejlépe však chutná až druhý den, kdy piškoty krásně nasáknou všechnu vlhkost a chutě se spojí.

TIP: K jablkům můžete přidat ještě lžičku skořice, která dortu dodá hřejivý nádech podzimu. Zakysanou smetanu také není nutné roztírat přímo po dortu, ale můžete ji v podobě kopečku servírovat na talířek až k ukrojenému kousku dezertu.