Nepečený Napoleonův dort: Hotový za deset minut. Budete ho dělat stále znovu

Napoleonově dortu se jinak říká také dort lenivý. Už název vám tedy řekne, že jeho příprava není žádná věda a nepotřebujete ani žádné velké zkušenosti, abyste ho zvládli udělat. Navíc se nepeče, tudíž ho máte hotový za pár chvil.

Rychlý a chutný dort pocházející z Ruska

Rychlý, jednoduchý a chutný dort vznikl v Rusku, kde je také velmi oblíbený. My vám přinášíme právě variantu, která se připravuje v této zemi. Existují i jiné verze, tudíž si je samozřejmě můžete dohledat a recepty si nakombinovat, jak vám bude po chuti. Buďte si však jisti, že budete nadšeni a tuhle lahůdku začnete připravovat pořád a pořád dokola.

Napoleónské řezy Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Poprvé vám jeho příprava zabere tak čvrt hodiny, ale při dalších pokusech to nebude déle než deset minut. Tato sladká lahůdka je bohatá na famózní krém, který si zamilujete. Jde o žloutkový krém, se kterým se v Napoleonově dortu rozhodně nešetří. Je smetanový, krásně se vpije do sušenek a tato kombinace je dokonalost sama.

Pojďme si nepečený Napoleonův dort připravit

Suroviny:

800 g máslových sušenek

1 l mléka

4 vejce

150 g másla

1/2 sklenice cukru krystal

6 PL hladké mouky

vanilkový cukr dle chuti

Napoleon Bonaparte Zdroj: Šíp

Postup:

V míse si smícháme sypké suroviny. Nejprve smícháme mouku s krystalovým a vanilkovým cukrem. Následně přidáme vajíčka a vše důkladně promícháme do jednolité hmoty. Z připraveného mléka trošku odlijeme do mísy a vmícháme do směsi. Nejvhodnější je použít plnotučné mléko.

Do hrnce vlijeme zbytek mléka a umístíme ho na sporák. Přidáme směs z mouky, cukru a vajec a na mírném plameni neustále mícháme až do zhoustnutí. Měli bychom vytvořit krém, který připomíná pudink.

Krém odstavíme ze sporáku a necháme chvilku lehce vychladnout. Nesmí být horký. Do ještě teplého krému vmícháme máslo pokrájené na menší kousky a mícháme, dokud se nám máslo v krému zcela nerozpustí.

Připravíme si mísu nebo formu, ve které budeme dort připravovat. Dno potřeme tenkou vrstvou připraveného krému, na kterou následně naskládáme sušenky. Následně je potřeme krémem a tento postup opakujeme, dokud nemáme až 5 vrstev sušenek. Pár sušenek si necháme a rozdrobíme je na drobno.

Poslední patro potřeme zbytkem krému a zasypeme rozdrolenými sušenkami. Dort necháme tuhnou nejlépe do druhého dne.

