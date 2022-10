Nepečený ořechový dort: Hotový bleskem a strčí do kapsy i medovník

Vlašské ořechy a jejich vůně přímo vybízejí k přípravě nějakého lahodného dezertu. Hodí se do bábovek, koláčů, buchet ale také do nepečených dortů. Jeden takový má až směšně snadnou přípravu a přitom chutná naprosto skvěle. Uvidíte, že se po něm jen zapráší.

Zdroje: YouTube.com, slepicarna-blog.cz, zdravoslav.cz

Přestože by mohli někteří namítat, že nepečené dorty patří hlavně k létu, rozhodně se vyplatí je připravovat po celý rok. Jsou totiž lahodné, snadné na přípravu a chutnají skvěle i bez čerstvého ovoce. Například s vlašskými ořechy, máslem a smetanou. Takový nepečený dort je rychle hotový a jako dělaný k šálku horkého čaje nebo kávy.

Vlašské ořechy a jejich vliv na zdraví

Vlašské ořechy by se rozhodně měly objevovat v jídelníčku každého z nás, a to pravidelně. Jsou totiž napěchovány zdraví prospěšnými látkami. Obsahují vitamíny E, B1 a B6, je v nich ale zastoupena i celá řada důležitých minerálů, jako jsou vápník, draslík, železo, hořčík nebo zinek. Jejich konzumace je důležitá hlavně na podzim, kdy se o nás pokouší nejrůznější virózy. Vlašské ořechy mají totiž antioxidační a protizánětlivé účinky. Působí i na stres a napomáhají ke kvalitnějšímu spánku, což se během zkracujících se dní a v sychravém počasí, které má negativní dopad na psychické zdraví, rovněž hodí.

Ořechy můžete konzumovat jen tak. Anebo si z nich připravit nějakou dobrotu. Třeba geniální nepečený ořechový dort.

Nepečený ořechový dort

Stejně jako u spousty dalších nepečených dortů, i zde jsou základem kulaté piškoty. Těch si připravte rovnou dvě balení. Začněte ale výrobou krému, který vše spojí. Do hrnce nalijte dva kelímky 33% smetany ke šlehání a nechte smetanu krátce projít varem. Poté odstavte a nasekejte si 150 gramů vlašských ořechů. Do ještě teplé smetany dejte 1 celé máslo a 150 gramů moučkového cukru a také ořechy. Smetanu míchejte, dokud se máslo nerozpustí. Následně si nakrájejte na tenčí plátky další celé máslo a taktéž jej přidejte do krému. Metličkou krém míchejte do té doby, než se všechny komponenty dobře spojí a vznikne krém.

Nepečený ořechový dort se nemusíte stydět servírovat ani na oslavách. Zdroj: Shutterstock

Kompletování dortu

Do klasické dortové formy, kterou jste si předem vystlali pečicím papírem, položte na dno několik piškotů tak, aby dno pokryly celé. Na piškoty natřete 1/3 připraveného krému. Postup ještě dvakrát zopakujte. Končit byste měli vrstvou krému. Takto připravený dort vložte do chladničky alespoň na 12 hodin.

Po 12 hodinách dort vyndejte z chladničky a vyšlehejte si 1 kelímek smetany ke šlehání. Šlehačku pak natřete na vrch dortu a případně jej ozdobte ještě pár nasekanými ořechy. Dort vložte ještě na 2 další hodiny do chladničky a je hotovo.