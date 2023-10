Vlašských ořechů, skvělého zdroje vitamínů, je zvlášť na podzim všude spousta, někteří jich mají i plnou zahradu. A co si s nimi počít? Přichystejte si úžasný nepečený dort, který vám zabere jen chvilku, ale chutí vás zcela okouzlí.

Podívejte se na skvělý recept na nepečený dort s vlašskými ořechy. Hodit se bude jak na letní oslavu, tak i na podzimní posezení u kávy. Přece jen na podzim vlašské ořechy dozrávají a my pro jejich množství leckdy ani nevíme, co s nimi. Navíc ořechy jsou bohaté na vitamíny a minerální látky, tedy o důvod navíc tento dort vyzkoušet. Poprvé ho ochutnáte a už nebudete moct odolat.

Můžete zkusit i jiný recept na ořechový dort, třeba ten na kanálu Anna Balážová, který najdete na youtube:

Korpus ze sušenek nebo piškotů

Nejprve je třeba vybrat korpus, což nemusí být úplně jednoduché, protože skvěle budou chutnat dozajista všechny. Pokud chceme mít skutečně rychle hotovo, můžeme sáhnout již po hotovém korpusu z obchodu. Další poměrně rychlou variantou je vytvořit korpus z koupených piškotů, které na sebe budeme vrstvit a prokládat krémem. Velmi oblíbenou a trochu časově náročnější variantou je korpus ze sušenek a másla. Ale vynaložený čas se v tomto případě určitě vyplatí.

Jak na sušenkový korpus

Postup u korpusu ze sušenek je velmi jednoduchý. Nejprve musíme rozdrtit dostatečné množství sušenek úměrně k velikosti formy. Když už ale připravujeme ořechový dort, můžeme k sušenkám přidat právě i rozdrcené vlašské ořechy. Na 400 gramů této směsi bychom měli mít asi 100 g rozpuštěného másla. To v misce řádně promícháme a poté důkladně upěchujeme v kulaté formě. U krajů by měl být korpus mírně vyšší. Jakmile máme hotovo, necháme korpus odpočinout v lednici.

close info Shutterstock.com zoom_in Vlašské ořechy

Krém hotový do 10 minut

Nyní se již můžeme pustit do výroby krému. Nebude to ale rozhodně nic složitého, za chvíli máme hotovo. Na krém tedy budeme potřebovat 250 gramů másla, 150 gramů moučkového cukru a 250 mililitrů 33% smetany. Nejprve si vyšleháme samotné máslo, poté k němu přidáme i cukr a vyšleháme vše dohromady. Smetanu pak nalijeme jako poslední a opět důkladně vyšleháme. Jestliže jsme nedali ořechy do korpusu, dáme je do krému, ale také v rozemleté podobě.

Odpočinek v lednici a zdobení

Krém poté natřeme na korpus a necháme v lednici alespoň na 4 hodiny odpočinout, aby krém stihl ztuhnout. Poté přichází ta nejlepší a nejkreativnější část – zdobení. Každý si může ozdobit dort podle svého vkusu. Můžeme doporučit dort potřít šlehačkou nebo zakysanou smetanou a posypat ho rozdrcenými vlašskými ořechy. Přidat můžeme i čokoládové hoblinky nebo se trochu vyřádit s čokoládovou polevou.

