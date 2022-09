Fantastický nepečený Oreo dort: Chutná božsky, hotový je za 10 minut

Máte rádi čokoládové sušenky Oreo s vanilkovým krémem? Tyto sušenky jsou nejen oblíbeným sladkým soustem pro děti i dospělé, ale také inspirovaly nepečený zákusek, který chutná po sušenkách, ale v kombinaci se smetanovým sýrem ještě na chuti získá. Příprava tohoto nepečeného Oreo dortu je velmi rychlá a výsledek předčí vaše očekávání.

Zdroj: www.livewellbakeoften.com, charlotteslivelykitchen.com

Nepečené dorty ze sušenek jsou lahodné rychlovky

Výhod má takový zákusek hned několik. Je to moučník nepečený, na jehož přípravu nepotřebujete žádné speciální vybavení. Ideální je ruční šlehač, ale krém můžete vymíchat ručně. Pokud nechcete sušenky podrtit v mixéru vezměte si na pomoc plastový sáček, do kterého sušeny dáte a váleček nebo paličku, kterými sušenky v sáčku lehce rozbijete. Aby se vše zdařilo musíte mít funkční alespoň ledničku. Na počátku je vhodné vychladit korpus a následně nechat celý zákusek zaležet v ledničce, aby si pěkně sednul, chutě se propojili a korpus natáhl trochu vláhy z krému.

Podívejte se na toto krátké video, kde je celý postup dobře vidět.

Dort ze sušenek Oreo

Na přípravu tohoto dezertu budete potřebovat celkem 34 kusů velkých sušenek Oreo, prodávají se totiž také v miniaturní verzi. Případně několik kusů navíc, pokud je chcete použít i jako dekoraci dezertu.

Sušenky Oreo jsou sladkým základem nepečeného dortu. Zdroj: Profimedia

Začněme korpusem, který vznikne smícháním 4 lžic rozpuštěného másla a v mixéru rozsekanými 24 sušenkami. Dobře drobky sušenek promíchejte s máslem, směs dejte na dno formy vyložené papírem a dobře upěchujte lžičkou. Takto připravený korpus dejte na 10 minut do mrazáku, aby teplé máslo nerozpouštělo krémovou náplň.

Na přípravu náplně budete potřebovat 400 g smetanového sýra. Američané používají sýr Philadelphia, může to být ale jakýkoli neslaný měkký sýr případně tvaroh. Sýr vyšlehejte do krému ručním šlehačem a přidejte 400 g šlehačky, 125 cukru, 5 ml vanilkové esence či vanilkového cukru. Pokračujte ve šlehání, dokud nejste z konzistencí náplně spokojeni. Do hladkého krému pak zapracujte ještě 10 kusů nadrobených sušenek Oreo, promíchejte a náplní potřete připravený korpus. Takto připravený zákusek dejte vychladit na jednu hodinu do ledničky a můžete podávat.

Oreo dort ozdobte podle vlastních představ. Zdroj: Profimedia

Dorty z Oreo sušenek jsou oblíbené a v mnoha verzích

Nutno dodat, že podobných receptů najdete na internetu celou řadu a liší se jen mírně. Nicméně pro ty, kteří nemají rádi rozměklé sušenky v krému je tu jednoduchá a jen nepatrně náročnější obměna tohoto rychlého receptu. Na začátku přípravy můžete ze sušenek stáhnout nožem krém a na korpus použít jen sušenku a bílou náplň ze sušenek Oreo použít do základu krému vašeho moučníku. Příprava je pak zcela stejná. Výsledný dezert však nezdobte sušenkami, ale třeba poprášením kakaem nebo hoblinkami čokolády, které udělají z jednoduchého moučníku profesionálně vzhlížející zákusek.