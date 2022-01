Nepečený rychlý sušenkový dort: Tenhle rozhodně zkuste, je překvapivě vynikající

Čekáte návštěvu a chtěli byste ji pohostit nějakou sladkou laskominou ke kávě? A nemáte čas trávit čas u rozpálené trouby? Naštěstí je tolik jiných možností, jak připravit vynikající moučníky. Vyzkoušejte nepečený sušenkový dort a užijte si zábavu, která je téměř bez práce.

Nepečené moučníky ze sušenek jsou stále populárnější, protože jsou jednoduché a chuťově vynikající. Když pečený základ moučníku nahradíte kupovanými sušenkami, ušetříte děsně času. Jen myslete předem na to, že tato nepečená dobrota musí před podáváním ztuhnout v lednici, takže je ideální připravit si ji už večer.

Vyberte ty nejlepší máslové sušenky, váš dort bude „hitmaker"

Moučníky ze světlých i tmavých máslových sušenek mají nejrůznější podoby. Amatérské cukrářky je krémem slepují k sobě a krájí napříč, nebo z nich na plech střídavě skládají šachovnicové vrstvy prokládané krémem. Případně jako formu využijí třeba srnčí hřbet a krém prokládají ovocem. V tomto receptu si dort ochutíte oblíbenými čokoládovými tyčinkami Lion, podle kterých se moučník i jmenuje. Je to sice trošku kalorická bomba, ale tu si jednou za čas může s klidem dopřát každý.

Vyberte ty nejlepší máslové sušenky, váš dort bude „hitmaker'. Zdroj: profimedia.cz

Sušenkový dort Lion

Ingredience:

3 balení máslových sušenek nebo cukrářské piškoty

300 g karamelového kondenzovaného mléka Salko

7 ks Lion tyčinek

500 g mascarpone

4 lžíce cukru

420 ml g smetany ke šlehání

50 g tmavá čokoláda nebo kakao na posyp

Postup přípravy

Do formy s odnímatelným dnem vyskládejte první vrstvu sušenek. Rovnoměrně na ně rozetřete kondenzované karamelové mléko a pečlivě ho stěrkou uhlaďte. Poté položte druhou vrstvu sušenek.

Připravte si krém

Do mísy vložte mascarpone a 120 ml 30% smetany ke šlehání a rozmixujte či vymíchejte do hladka. Přidejte 4 lžíce moučkového cukru a vše promíchejte mixérem na nejnižší rychlost tak, aby krém ztuhl. Rozkrájejte či rozdrťte 5 ks čokoládový tyčinek Lion na jemno a vmíchejte do krému. Rozetřete ho na druhou vrstvu sušenek a dostatečně uhlaďte.

Do mísy vložte mascarpone a 120 ml 30% smetany ke šlehání a rozmixujte či vymíchejte do hladka. Zdroj: shutterstock.com

Poté vyskládejte třetí vrstvu sušenek. Dalších 300 ml smetany na šlehání smíchejte se 4 lžícemi moučkového cukru a rozmixujte, měla by vám vzniknout tuhá hmota. Opět ji navrstvěte na sušenky a hladce rozetřete.

Nakonec posypte dort 2 podrcenými tyčinkami Lion a posypte nastrouhanou tmavou čokoládou nebo hořkým kakaem. Dejte do ledničky minimálně na 8 hodin a nechte dostatečně vychladit. Dort je neuvěřitelně chutný a vláčný. Uvidíte, že všechny ohromíte a za pár dní si tuto libůstku zopáknete. Užijte si to!

