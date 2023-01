Nepečený sušenkový dort: S dokonale jemným krémem a hotový bleskem

Dortík ke kávě je učiněné nebe. Je jen málo lidí, kteří by si čas od času na lahodném zákusku rádi nepochutnali. Skvělé je, že na to, abyste si udělali skutečně dobrý dort přímo doma, nemusíte být zkušení cukráři. Existují recepty, které jsou lehké a hotové raz dva. A jeden takový vám přinášíme.

Cheesecaky nebo také sýrové dorty se u nás těší značné oblibě. Jejich chuť je svěží, krémy jsou většinou krásně nadýchané a rozplývají se na jazyku. Základ je sušenkový a nemusí se nijak dlouze péct. Navíc si můžete sami dle svého pekařského umění zvolit náročnost moučníku. Cheesecaky jsou pečené, ale i nepečené. Ty nepečené jsou skutečně hotové raz dva a nejdelší čas zabere v podstatě jen jejich ztuhnutí v ledničce.

Volba surovin je důležitá

Pokud byste volili pečenou variantu, spojkou, která udrží krém, jsou vejce. Ty se do krému zašlehávají jen opatrně, aby se do sýrového krému nevehnalo moc bublinek. U nepečeného dortu jsou zase zárukou ztuhnutí tučnější vstupní suroviny. Pomoci si pak můžete malým množstvím želatiny nebo ztužovačem šlehačky. Při přípravě nepečeného dortu se nevyplatí sázet na nízkotučné mléčné výrobky. Krém pak teče a je nutné jej o to víc ztužovat. Naopak lahodný krém vytvoříte z mascarpone a vysokoprocentní šlehačky.

A jak tedy na dokonalý sušenkový dort? Podívejte se na videu:



U sušenkového dortu je potřeba si vždy nejprve připravit korpus. 300 gramů máslových sušenek je potřeba nadrtit buď ručně, třeba pomocí válečku na těsto, anebo zkusit rychlejší variantu s mixérem. Pokud budete drtit sušenky ručně, budou tam větší kusy, mixér se postará o jemnější výsledek. V rendlíku pak nechte rozpustit 200 gramů másla a sušenkovou drť s ním smíchejte. Připravte si dortovou formu. Buď nechte dno tak, jak je, nebo jej vyložte pečícím papírem tak, aby aspoň centimetr po stranách přečuhoval. Dort se pak bude lépe krájet a hlavně z formy sundavat. Sušenkový základ lžící přendejte do formy a lžící nebo pěstí sušenky upěchujte na dno. Korpus můžete dát vychladit do ledničky, než bude připravený krém.

Když dáte na dno formy pečící papír, lépe se vám pak bude s dortem manipulovat. Zdroj: shutterstock

Krém nadýchaný jako obláček

Mascarpone je na pevný krém skvělou volbou. Do hlubší mísy vyklopte dvě balení po 500 gramech, vsypte moučkový cukr dle chuti, přidejte pár kapek citronu a zlehka vyšlehejte. Mascarpone zalijte dvěma baleními 30 procentní šlehačky. Pokud máte možnost sehnat 40 procentní, nic tím rozhodně nepokazíte, naopak. Krém bude držet ještě o něco lépe. Přidejte ještě dva ztužovače a vyšlehejte vše v nadýchaný krém. Začněte na mírnější otáčky, než se ingrediencce propojí, v závěru na rychlosti přidejte. Dejte pozor, abyste krém nepřešlehali.

Přidejte do krému pár kapek citronové šťávy, bude lépe držet. Zdroj: shutterstock

Dokončení dortu

Krém pak lžící přendejte na vychlazený sušenkový korpus, na vrchu hezky uhlaďte a posypejte borůvkami nebo jakýmkoliv jiným ovoce, které máte rádi. Nakonec dejte aspoň na dvě hodinky do ledničky, aby ztuhnul a lépe se krájel.

