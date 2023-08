Nepečený cheesecake: Bleskový dort a fantastická kombinace tvarohu s ovocem

Cheesecake si získal velkou popularitu i u nás. Ne vždy se ale najde čas na jeho upečení, anebo je takové horko, že trouba jede v úsporném režimu. Skvělou alternativou je nepečený cheesecake. Je stejně dobrý, osvěžující a kombinace ovoce a tvarohu si vás získá.

Nepečený cheesecake je na přípravu jednoduchý a většinou potřebujete jen několik málo ingrediencí, abyste si jej mohli připravit. Zabere pár minut času, přičemž největší trpělivost vyžaduje bezpracná tuhnoucí fáze v chladničce. Kromě toho si dort můžete připravit s ovocem podle své chuti a různě jej kombinovat.

Nepečte, mixujte!

Cheesecake je velmi vděčný dezert. Zvláště ten nepečený. Korpus jednoduše připravíte ze sušenek, které rozdrtíte a rozmixujete. Podívejte se ve videu:

Obyčejné sušenky jsou klasika. Použít můžete i máslové, dodají dortu zase o něco lepší chuť. Vybírat můžete i ty s nižším obsahem cukru, pokud se snažíte držet váhu na uzdě. Jestli ale chcete skutečnou lahodu a jste připraveni maličko zhřešit, udělejte korpus z „lotusek“, což jsou skvělé karamelové sušenky, jimž se nic nevyrovná.

Tajná ingredience

Pokud použijete klasické sušenky, přidejte do korpusu jednu tajnou ingredienci, díky níž posunete chuť dortu zase o kousek výš. Jednoduše rozmixujte 200 gramů máslových sušenek, smíchejte je se 70 gramy rozpuštěného másla a přidejte ještě tři lžičky rumu. Směs přendejte do kulaté dortové formy a upěchujte pěkně na dno.

Krém, který drží

Nejvíce ošemetnou částí dortu je krém. Když použijete nesprávné ingredience, nebude pevný a rozteče se, i když jej budete chladit třeba celou noc. Skvělou konzistenci krému docílíte smícháním jednoho balení mascarpone, kelímku 40% šlehačky a balení tvarohu (použijte ten v kostce, nikoli ve vaničce). Skvělou chuť dolaďte ještě 200 gramy bílé čokolády, která krém osladí, takže nemusíte přidávat žádný cukr. Jediné, na co si dejte pozor, je teplota čokolády. Nechte ji rozpustit, ale vyčkejte, až bude mít alespoň pokojovou teplotu. Teprve pak ji vmíchejte do krému.

Krém z mascaprone a tvarohu krásně drží. Zdroj: Shutterstock

Dokončení dortu

Krém naneste na korpus a dejte chladit do ledničky. Mezitím si připravte poslední vrstvu, tu ovocnou. Použijte poklady ze zahrádky, jako jsou višně, ale použít můžete i mražené ovoce. Udělejte z něj rozvar, oslaďte a přidejte do něj zhruba lžičku až dvě škrobu. Nechte provařit, aby se vytratila škrobová chuť. Ovoce hodně zhoustne a bude připomínat želé. Jakmile trochu vychladne, nalijte jej na dort a nechte v lednici zatuhnout. Rozhodně nelijte na krém ovoce ještě horké, krém by povolil.

Ovoce můžete použít jakékoliv.Nyní je ideální zpracovat to, co vám roste na zahradě, nebo ještě starší zásoby z mrazáku. Zdroj: Flaffy / Shutterstock.com

Tip na závěr

Nemusíte se omezovat jen na červené bobule. Pokud se vám podaří sehnat v obchodě například mango za rozumnou cenu, vyzkoušejte jej. Uvidíte, že po mangovém cheesecaku se jen zapráší. Stejně můžete upravit v podstatě jakékoliv ovoce.

