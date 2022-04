Nepečený velikonoční beránek: Je vynikající a hotový hned

K Velikonocům patří kromě jiných tradic i beránek. Kdybyste náhodou nestíhali, tak pro vás máme bezva tip. Vyzkoušejte ověřenou verzi receptu a beránka máte na stole během mžiku! Věděli jste, že velikonoční beránek může být i nepečený?

Na Velikonoce je toho někdy opravdu moc, pomlázky, zdobení vajec, klasická jarní nádivka, mazanec… a to není zdaleka všechno. Ušetřete si nějakou tu chvilku i pro sebe a zkuste rychlejší přípravu beránka, která chuťově určitě nezklame. Snadno ho připravíte z ochuceného tvarohu nebo vařeného pudinku pomocí želatiny. Do základní hmoty můžete přidat i libovolné kompotované nebo čerstvé ovoce a klasické piškoty. Beránek vám po přípravě tak do dvou hodin ztuhne a rodina může začít hodovat.

Proč je beránek symbolem Velikonoc

Beránek představuje čistotu, poslušnost, upřímnost i nevinnost. Původně se jednalo o pokrmy z jehněčího nebo kůzlečího masa, které byly kdysi na stolech hlavními chody po skončení velikonočního půstu. Beránek jako sladké pečivo je doložen v receptech až během 17. století.

Receptů na beránka je nepřeberné množství a člověk neví, který by měl zkusit dřív. Zdroj: shutterstock.com

Beránek je obřadní pečivo

Beránek se společně s dalšími obřadními pokrmy světil v kostele na Boží hod velikonoční, tedy na velikonoční neděli. Posvěcenému jídlu je přisuzována ochranná, léčivá a plodivá síla. Tajemnou moc měla i plachetka, v níž se tenkrát obřadní jídlo ke svěcení nosilo. Později se používala při setí žita a pšenice.

Beránek lze vyrobit z čehokoliv dobrého

Receptů na beránka je nepřeberné množství a člověk neví, který by měl zkusit dřív. Vsaďte však vždy na prověřené tipy. Nejčastěji se v současné době peče z kynutého nebo piškotového těsta. Beránek se dříve připravoval pouze klasickým způsobem z polohrubé mouky, moučkového cukru, vajec, másla, vanilkového cukru, mléka, droždí, citrónové kůry, rozinek a špetky soli. Po upečení a vychladnutí se náležitě zdobil. Nejčastěji se pocukroval moučkovým cukrem, častokrát odekoroval pěnou z bílého vaječného sněhu nebo se polil čokoládovou polevou a na krk se mu uvázala barevná pentle. Ale jde to i jinak.

Nepečený beránek

Potřebné ingredience:

750 g měkkého tvarohu

50 g másla

220 ml smetany ke šlehání 33%

cukr podle chuti

40 g práškové želatiny

150 ml mléka

kompotované ovoce

piškoty

ovocný džem

forma na beránka

potravinářská folie

Postup:

V připravené hlubší misce utřete máslo s cukrem, měkkým tvarohem a mlékem. Následně vyšlehejte 33 % smetanu na šlehání dotuha. Smetanu s nižším obsahem tuku nebudete mít nikdy dostatečně pevnou a v případě, že použijete šlehačku s 40 % tuku, vynechte máslo. Potom rozpusťte práškovou želatinu ve 250 ml vody a za stálého míchání roztok zahřívejte tak dlouho, dokud se důsledně nerozpustí. Jen dejte pozor, želatina by se neměla začít vařit, přišla by o svou želírovací schopnost. Teplota by neměla být nikdy vyšší něž 60 °C.

Postupně dohromady smíchejte tvarohovou hmotu s ušlehanou šlehačkou a mírně zchladlou želatinou. Vzniklý krém ochutnejte a v tento moment jej můžete ještě dosladit a ochutit rumem či dalšími surovinami, které máte rádi.

Beránka můžete ozdobit a dochutit šlehačkou, strouhanou tmavou čokoládou, nebo i karamelem či citronovou polevou. Zdroj: shutterstock.com

Potravinovou fólií vystelte formu na beránka a nelijte do ní menší část tvarohového těsta. Vložte do něho kousky ovoce a zalijte je zbylou částí těsta. Poslední vrstvu posázejte dětskými piškoty, vytvoříte si hmotu, na které bude beránek ve výsledku ležet po vyklopení z formy. Piškoty můžete předem slepit marmeládou, která je zvlhčí a budou tak vláčnější a měkčí. Beránek se vám bude také lépe porcovat. Stejným způsobem naplňte i druhou polovinu formy a dejte minimálně na 2 hodiny ztuhnout do chladničky.

Jakmile obě části beránka budou dostatečně ztuhlé, můžete je vyklopit z formy. Opatrně sloupněte fólii a slepte beránka k sobě pomocí džemu nebo jej spojte párátky. Na talíři můžete porci beránka ozdobit a dochutit šlehačkou, strouhanou tmavou čokoládou, anebo i karamelem či citronovou polevou.

Zdroje: www.trendmagazin.cz, www.dokonalazena.cz, www.beverage-gastronomy.cz