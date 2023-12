Pečené cukroví máte jistě přichystané, a proto nastává čas na to nepečené. Připravte si jednoduchá, avšak netradiční vosí hnízda, která jsou zároveň zdravější než ta klasická. Na tácu s cukrovím vypadají fantasticky, a ještě lépe chutnají! Tato vosí hnízda nemají zkrátka žádnou chybičku.

Vosí hnízda neboli včelí úly patří mezi první druhy vánočního cukroví, které s radostí připravujeme dodnes. Jelikož se těsto nemusí nijak péct, zaděláváme ho několik dní před Vánoci. Skládá se jak z těsta, tak ještě z náplně a podstavy, na kterou se většinou používají dětské piškoty nebo vykrájená kolečka z lineckého těsta. Všechny tři části se však mohou dělat z různých surovin, které tradiční vosí hnízda snadno ozvláštní.

Připravte si kokosová vosí hnízda, která originálně zpestří vánoční tabuli, podle video receptu na YouTube, na kanálu Toprecepty:

Těsto na hnízda

Nejdříve si přichystejte těsto, které vyžaduje alespoň hodinové odležení v lednici. Smíchejte dohromady 150 g mandlové mouky, 200 g kokosového krému, 150 g strouhaného kokosu, 4 lžíce javorového sirupu a 5 lžic rozehřátého kokosového oleje. Pokud chcete mít tradiční hnědou barvu hnízd, přidejte ještě 3 lžíce holandského kakaa. Připravené těsto dejte do lednice a vrhněte se na domácí piškoty.

close info Shutterstock zoom_in Pokud si sami nastrouháte kokosové chipsy, bude mít cukroví mnohem lepší chuť i vůni.

Domácí kokosové piškoty

Pokud nechcete dávat klasické dětské piškoty, můžete si je sami doma upéct. Postup není nijak složitý, a tudíž ho zvládne opravdu každý. Rozdělte do dvou misek zvlášť žloutky a zvlášť bílky ze 4 vajec. Ke žloutkům poté přidejte 2 lžíce javorového sirupu a vyšlehejte směs do pěny. Samostatné bílky zase vyšlehejte do hustého sněhu. K žloutkům pak přidejte 200 g mandlové mouky, 100 g nastrouhaného kokosu a špetku soli. Opatrně vmíchejte také sníh z bílků a hotové těsto nalijte na plech vyložený pečicím papírem. Plech následně vložte do předem vyhřáté trouby na 175 °C a pečte asi 15-20 minut dozlatova. Z vychladlého plátu vykrájejte kolečka, která použijte na dna vosích hnízd.

Tvoření vosích hnízd

Vychlazené těsto vyndejte z lednice a rukou z něho tvořte malé kuličky. Ty potom obalte v kokosu nebo v kakau a napěchujte je postupně do formičky na vosí hnízda. Malíčkem či koncem vařečky vytvořte uprostřed hnízda důlek, který poté budete plnit krémem. Hotová hnízda dejte vychladit a po hodině je můžete začít plnit.

close info Profimedia zoom_in Vosí hnízda mají několik různých, a přitom zdravých variant.

Krémová náplň

Na krém budete potřebovat pouze 5 lžic kokosového oleje a 6 lžic mandlového másla. Obě ingredience smíchejte dohromady a v horké vodní lázni je nechte společně rozehřát. Poté krém odstavte a po několika minutách s ním začněte plnit vosí hnízda. Konzistence krému by neměla být příliš horká a ani příliš tekutá. Jakmile hnízda naplníte, přilepte zespoda kokosový piškot a máte hotovo!

