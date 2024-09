Nutella je známá snad po celém světě a její vynikající chuti neodolá žádné dítě ani dospělý. Chtěli byste si ji připravit doma? Zkuste si udělat Nutellu z avokáda či švestek. Je naprosto neodolatelná, podívejte.

Nutella, ráno dělá den. Slogan Nutelly není vůbec daleko od pravdy, jelikož tato lískooříšková pomazánka je nedílnou součástí snídaně tisíců lidí po celém světě. Co se ale týče složení, nejedná se o poctivou lískooříškovou pomazánku, která vám dělá den, spíš vám ho pěkně zhorší. Obsahuje totiž nemalou várku palmového oleje, cukrů, tuků a podobně. Pokud si však chcete udělat domácí Nutellu, toto jsou recepty přesně pro vás. Můžete si ji udělat z avokáda či švestek, bude naprosto neodolatelná, a vy hlavně budete vědět, že vznikla doma z vašich surovin.

Video, jak udělat nutellu z avokáda, najdete na Youtube kanále Karel Vega:

Zdroj: Youtube

Nutella z avokáda

Nutella z avokáda zní na první pohled divně a vůbec ne chutně. Ale není to tak hrozné, jak se zdá, právě naopak. Avokádo přidá Nutelle tu správnou konzistenci bez použití právě palmového oleje a nasycených tuků. Avokádo na chuti Nutelle vůbec neubere, jelikož samo o sobě nemá úplně tu nejvýraznější chuť a společně s kakaem a ostatními ingrediencemi byste vůbec nepoznali, že ve vaší domácí nutellové pomazánce vůbec nějaké avokádo je.

close info Youtube.com zoom_in Nutella je sice vynikající, ale vašemu zdraví moc neprospěje. Udělejte si raději zdravou a domácí alternativu například z avokáda.

Jak tedy připravit Nutellu z avokáda? To je velice jednoduché. Jako první si vezměte avokádo. Ujistěte se, že je zralé a měkké. To následně oloupejte, vyndejte z něj pecku a nakrájejte jej na kousky. Ty dejte do misky a k nim přidejte 3-4 lžíce hořkého kakaa, 1 nakrájený banán a 2 lžíce fruktózy. Fruktózu můžete také nahradit 2 lžicemi medu. Vše důkladně promíchejte a rozmixujte pomocí tyčového mixéru. A máte hotovo, domácí a lahodná Nutella je na světě.

Nutella ze švestek

Švestková Nutella už zní možná lépe než avokádová, ale zas je o něco pracnější. Zas tak těžké to ale není, jen budete v tomto případě potřebovat hrnec. Jako první si připravte 1200 gramů zralých švestek a všechny vypeckujte. Poté je nakrájejte a přidejte do hrnce. Přiveďte hrnec se švestkami k varu a vařte zhruba 10 minut. Minutu před koncem je však potřeba přidat další ingredience, kterými jsou vanilkový cukr, 100 gramů kakaa a 500 gramů krystalového cukru. Vše důkladně promíchejte a máte v podstatě hotovo. Jen pak musíte dát svou domácí Nutellu na den odležet. Dobrou chuť.

Zdroje: www.paleosnadno.cz, www.zdravavolba.cz