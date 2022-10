Co se stane s tělem, když budete jíst chipsy: Odborníci jim říkají nutriční šrot

Chipsy, brambůrky, slaná dobrota… Vezmete si hrstičku a za chvilku sníte celý pytlík. V čem je jejich výjimečnost, návykovost i největší nebezpečí?

Podle všeho první chipsy vznikly 24. srpna 1853. V ten den se ve výletní restauraci Moon´s Lake House ve městečku Saratoga Springs strhla tichá válka mezi nespokojeným hostem a kuchařem. Důvod? Příliš silně nakrájené brambory! Kuchař George Crum toho už měl po krk. Vzal brambor, nasekal ho na ty nejtenčí plátky, které vzápětí orestoval na oleji. Zákazník byl kupodivu nadšený. V té chvíli oba netušili, že jsou u zrodu nového fenoménu – chipsů!

Češi milují slanou klasiku

Příběh bramborových lupínků má samozřejmě happyend. Z obyčejného kuchtíka se rázem stal majitel restaurace Saratoga Chip, kde se chipsy prodávaly dlouhých třicet let jako specialita místní restaurace. Jejich „vynálezce“ ale na chipsech nezbohatl. Hitem se totiž staly až o dost později, a sice v roce 1920. A od té doby se rozšířily do celého světa. Říká se, že základní chutí chipsů je sůl. Ale na trhu je příchutí mnohem víc. My Češi si libujeme v klasice – silnějších brambůrkách se solí. Není divu, že chipsům se říká také slané mlsání. Funguje to s nimi jako u čokolády – jednou si dáte a pak sníte celé balení. Jak je to možné?

Chipsy skvěle chutnají, ale způsobují obezitu. Zdroj: Profimedia

Slaná závislost

Na to, co si myslí o chipsech výživový poradce Petr Havlíček, se podívejte ve videu:

Slaná chuť je stejně podmanivá jako ta sladká. A chipsy jí dokáží maximálně využít. Ve 100 g smažených bramborových lupínků se nachází 2 g soli, což je už skoro polovina denní dávky soli, kterou byste měli za den zkonzumovat. Bohužel sůl v takovém množství je pro tělo nezdravá, minimálně tím, že „zadržuje vodu“ a vy se pak můžete cítit nafouklí jako balón.

Kalorická bomba

Možná to nevypadá, ale smažené brambůrky opravdu nejsou žádná zelenina. Při tepelné úpravě se jejich výživový poměr natolik znehodnotí, že z brambor zbyde jen to nejhorší - škrob, tuk a sůl. Poměr tuku v brambůrkách je 30 – 35 %, což je strašně moc. Pokud k tomu přičtete sůl a „prázdné kalorie“ ze sacharidů, je vám jasné, že takový malý pytlík brambůrek je pořádná kalorická bomba.

Kalorický rozdíl mezi bramborami a chipsy je několikanásobný. Zdroj: Profimedia

Jsou zeleninové chipsy zdravější?

Spousta lidí trpí iluzí, že zeleninové chipsy (například z červené řepy nebo jiné kořenové zeleniny) jsou menší hřích než bramborová klasika. V skutečnosti to je jen zdání, které klame. Pro upřesnění tady je poměr kalorií v ve výchozích surovinách a jejich „smažené variantě“. Například 100 g vařených brambor obsahuje 280 kJ, oproti tomu 100 g bramborových lupínků 2232 kJ. Zelenina na tom není o moc lépe - 100 g čerstvé zeleniny má jen 105 kJ, oproti tomu zeleninové chipsy jsou silně kalorické a mají 2124 kJ. Už chápete ten rozdíl? Není divu, že milovníci chipsů mívají většinou nějaké to kilo (nebo kila) navíc. Takový nápor kalorií z jídla, které vás jenom „chuťově vyladí“, ale nenasytí, je prostě škoda.

Bramborové lupínky jsou chuťovka. Ale nenasytí vás. Zdroj: Profimedia

A ještě jedno riziko navíc

Brambůrky se smaží při velkých teplotách, což ve finále znamená riziko vzniku karcinogenního akrylamidu. Ten se týká i jiných smažených pochoutek, jako jsou hranolky, krekry a smažené lupínky. Pokud si tedy chcete občas křupnout nějakou „slanou dobrotu“, určitě můžete. Ale s mírou (což u brambůrek je těžké). Proto si tyhle pochoutky povolte jen při výjimečných příležitostech. Zachráníte si tak svou postavu i zdraví.



Zdroje: dvojka.rozhlas.cz, www.jimeto.cz, youtube.com