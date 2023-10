Smaží se u vás každou neděli řízečky? Máte v rodině nějaký fígl, který se dědí z generace na generaci a nedáte na něj dopustit? Tajných ingrediencí je celá řada!

Šťavnaté řízky v trojobalu

Každý ví, jak udělat řízky, ale nutno dodat, že klasický trojobal rozhodně není jediné řešení, a proto se můžete setkat s obalováním v těstíčku, v drcených kukuřičných lupíncích i ve směsi strouhanky a koření. Klasika je ale klasika!

Perete se se suchým kuřecím masem a prsa jsou to poslední, co byste chtěli na řízky použít? S tímto způsobem marinování se nemusíte bát smažit ani grilovat celá prsa! Jednoduchá marináda z okyseleného mléka udělá s kuřecím divy. Vyzkoušejte trik, který vám přiblíží kratičký videopříspěvek z YouTube kanálu fiestafarmstoronto. Rozhodně stojí za vyzkoušení!

Zdroj: Youtube

Mouka, vejce, strouhanka a i něco navíc

Kuřecí maso obyčejně není nutné rozklepávat a správným naložením bude křehké a šťavnaté i při delším smažení.

Na obalování se doporučuje mouka hladká, ale někteří tvrdí, že polohrubá udělá stejnou službu. Tak jako tak, mouky nemá být na řízku příliš, je tam jen, aby se mělo vajíčko na co chytit.

Ani vejce není vždy podmínkou. Můžete se například dočíst, že v některých hospodách se používá takzvaný panýr, což je troška mouky rozmíchaná v osolené vodě. Patrně vytvoří podobně lepivou vrstvu jako vejce.

Pokud ale obalujete ve vejci, musíte jej řádně rozšlehat vidličkou nebo metlou. Máte-li vajec málo nebo chcete trochu šetřit, můžete vejce naředit mlékem, ale ne příliš. Vejce by měla tvořit alespoň 3/4 tekutiny.

Tajná ingredience do vajíčka

Do vajíčka můžete přidat sůl, někdo dává i pepř, ale tou tajnou ingrediencí je půl lžička hořčice. Tu nakonec v trojobalu ani nepoznáte, ale jídlu dodá šmrnc.

Máte raději strouhanku kupovanou nebo domácí? I na strouhance záleží a jistě tušíte, že vám produkty různých firem ne vždy vyhovují. Navíc se má za to, že ideální je strouhanka ze 3 dny starých rohlíků. Pamatujte, že sice můžete do strouhanky pomlít i jiné pečivo, ale to může charakter obalu mírně změnit. Především pokud použijete tmavší nebo celozrnné, bude výsledný trojobal také tmavší.

close info Profimedia zoom_in Zaleží i na tom, v čem budete řízky smažit.

Aby řízky krásně voněly

Chuť i vůně řízků se bude také mírně lišit podle tuku, na kterém budete smažit. Zatímco šéfkuchaři nedají dopustit na přepuštěné máslo, v domácích podmínkách nejčastěji používáme sádlo nebo rostlinné oleje.

Ať zvolíte cokoli, řízky nechte po usmažení na papírové utěrce, která odsaje přebytečný tuk.

Zdroje: magazin.recepty.cz, toprecepty.cz