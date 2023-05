Obalovaný květák nesmažte na oleji, ušetříte peníze i zdraví. Dejte ho do trouby

Patří obalovaný květák mezi vaše oblíbená jídla? Začněte jej připravovat v troubě. Je to jednoduché, chutné i zdravější řešení.

Obalovaný květák a jiná smažená jídla

Obalovaný květák je docela zdravé a dietní jídlo, jen kdyby se nemuselo smažit a obalovat! To je samozřejmě žert, ale také fakt, který je všem dobře známý. Ti, kteří však jen samotný květák jíst neustále nechtějí, považují jeho smaženou variantu za chutný a přijatelný způsob, jak tuto zeleninu konzumovat. Křupavost a osmažený trojobal totiž chutná na čemkoli, nejen na vepřovém řízku. Smažená jídla jsou navíc oblíbená jak u dospělých, tak u dětských strávníků.

Květák je oblíbené jídlo i dětí, a to především ten smažený v trojobalu. Zdroj: Angel Simon / Shutterstock.com

Domácí smažení obalovaného květáku

Problém ale nastává, když se takových jídel připravuje hodně a často. Pak se nestačíte divit. Nejen nad tím, kolik oleje přepálíte, spotřebujete - a zplatíte, ale také se to brzy projeví na vaší váze. Co naplat, není to nejzdravější způsob konzumace.

Nabízí se nějaké jiné řešení? Profesionální fritéza, trouba nebo změna jídelníčku. Zlatou střední cestou je v tomto případě trouba, kde spotřebujete méně oleje a současně nemusíte hledat jiný recept, který by všem chutnal.

Jak na květák v troubě vám proradí v kratičkém informativním videopříspěvku Michaela Šmídová.

Obalovaný květák v troubě či horkovzdušné fritéze

Můžete tedy použít troubu nebo moderní horkovzdušnou fritézu, která není ničím jiným, než také troubou, ale malou a výkonnou.

I když je jasné, že chceme záměrně použít méně oleje, určitě nemůžete péci květák nebo cokoli jiného v trojobalu na sucho. Smáčet před smažením květák mašlovačkou namočenou v oleji je sice možné, nicméně olej ve spreji je určitě lepší. Trojobal smáčí stejnoměrně a jen velmi malým množstvím.

Rozhodně se však doporučuje použít olej v lahvičce s pumpičkou. Mechanickou pumpičkou navíc určitě strouhanku neodfouknete, naplníte si ji olejem podle vašich představ a používat ji můžete opakovaně.

Nezapomeňte, že v troubě i horkovzdušné fritéze je nutné také květák otočit.