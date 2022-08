Obalovaný květák z trouby: Polovina práce a dvakrát zdravější

Obalovaný smažený květák s vařeným bramborem a tatarskou omáčkou je stále oblíbenou českou klasikou. Ovšem strávený čas u pánve s rozpáleným olejem je poněkud nuda a pro někoho i ztrátou času. Zkuste to rychleji a efektivněji! Stačí jen malá změna a můžete květák jen prakticky bezpracně vytáhnout hotový z trouby.

Máme pro vás perfektní zlepšovák! Pokud máte chuť na dozlatova usmažený květák, zkuste si udělat zdravější variantu, která ubere na jeho kaloriích, dá mnohem méně práce a bonusem bude i menší spotřeba oleje. Má prvotřídní chuť, je nemastný, a navíc krásně křupavý. Uvidíte, že si ho naprosto zamilujete!

Květák z trouby má své výhody

Pečení květáku v troubě je velice praktické a téměř bezpracné. Nebudete ho muset nijak obracet, aby byl ze všech stran dostatečně propečený. A máme pro vás i zlepšovák s trojobalem. Nečeká vás tedy žádné „patlání“ s obalováním v klasickém trojobalu a nebudete mít na kuchyňské lince hotovou spoušť.

Obalujte květák jednoduše a rychle. Zdroj: mayk.75 / Shutterstock.com

Dokonce se ušetříte konzumaci možných toxických látek, které vznikají při smažení za vysokých teplot. Prostě samé výhody! Výsledkem budou zlatavé nemastné růžičky květáku, které jsou vynikající nejen teplé, ale i studené.

Pojďte na to

Pokud chcete mít květák pěkně chroupavý, není nutné ho složitě předvařovat. Uchovají se v něm veškeré vitamíny a cenné látky. V každém případě hlávku květáku pečlivě omyjte, rozdělte na zhruba stejně velké růžičky a lehce je posolte.

Obalujte prakticky bez námahy

Pokud jste zvyklí na obalování ve třech miskách, zkuste to jinak. V jedné misce si rozmíchejte vajíčka s trochou hladké mouky a vymíchejte směs v hladké těstíčko. Do druhé misky si připravte strouhanku. Plech vyložte pečicím papírem.

Osolené kousky květáku nejprve smočte ve vaječné směsi a následně je zabalte do strouhanky. Anebo použijte trik se sáčkem, v němž je strouhanka. Růžičky obalené ve vajíčku do něj vložte a pak už s ním stačí jen zatřást. Funguje to perfektně!

Závěrečná fáze s trochou oleje

Obalené květáky rovnoměrně rozložte na pečicí plech a zlehka potřete olejem, můžete využít i olej ve spreji. Strouhanka pak bude perfektně křupavá. Plech vložte do předem vyhřáté trouby na 200 °C a pečte zhruba půl až třičtvrtě hodiny, dokud nebude na povrchu květáku zlatavá kůrčička.

Obalené květáky rovnoměrně rozložte na plech a zlehka potřete olejem, můžete využít i olej ve spreji. Zdroj: shutterstock.com

Mezitím si můžete připravit přílohu, nejčastější variantou jsou vařené brambory nebo šťouchané brambory s cibulkou. Budete mít i dostatek času na výrobu domácí tatarské omáčky. Pokud chcete opravdu zdravou variantu, doporučujeme lehký jogurtový dip.

