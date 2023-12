Chcete vyzkoušet obalované oříšky, které mlsá o Vánocích Lucie Bílá? Proč ne. Není to jen dobrota obalená v cukru, ale každá kulička skrývá také křupavý oříšek. Takové cukroví na vánoční stůl rozhodně patří.

Nostalgie Vánoc a recept na cukroví po mamince

Vánoce a vůbec všechny svátky jsou nějak spjaté s jídlem. Naše touhy po sladkém během Vánoc ještě upevňují i vzpomínky na to, jaké sladkosti a cukroví pro nás v dětství připravovala babička nebo maminka. Nejinak je to vnímá i Lucie Bílá. Ta si oblíbila recept z kuchařky, která patřila její mamince. Recept na obalované oříšky si nejen schovala, ale také je to jedna z mála věcí, kterou ráda a sama na svátky připravuje.

Oříšky si můžete připravit nejen podle zpěvaččina receptu, ale také je můžete mít zkaramelizované, a to je taky velká dobrota! Jak na to vám poradí Roman Paulus v tomto příspěvku z YouTube kanálu Kuchyně Lidlu.

Zdroj: Youtube

Obalované oříšky z vánočního stolu Lucie Bílé

Recept po mamince Lucie Bílé zase počítá s oříšky opraženými a zbavenými slupek. I když se klasicky používají lískové oříšky, rozhodně můžete stejně připravit také mandle, pekanové, vlašské nebo jiné ořechy. Nicméně znalí se dušují, že nejlepší jsou klasické lískové oříšky. Ty konec konců můžete koupit už zbavené jemných slupek a budete mít o něco práce méně.

Na přípravu obalovaných ořechů budete potřebovat 280 g hladké mouky, 210 g másla, 1 žloutek, 70 g pomletých mandlí, 50 g moučkového cukru, 1 žloutek a balíček ořechů.

Příprava je nesmírně jednoduchá a zvládnete ji i s dětmi, které jistě křupkavé oříšky také potěší.

Jak se obalují a pečou oříšky?

Těsto na obalování vznikne smícháním mouky, másla, žloutku, cukru a pomletých mandlí. Toto jednoduché těsto rukama dobře propracujte a nechejte v lednici odpočinout alespoň půl hodiny a troubu předehřejte na 200 °C. Odpočinutí těsta není nutné, ale lépe se s ním pak pracuje a hmota se dobře spojí.

Z odleželého těsta uždibujte kousky a balte do nich oříšky. Někdo zase doporučuje uválet dlouhou nudli, nasekat ji na stejnoměrné dílky a v těch pak jednotlivé oříšky obalovat.

Obalené ořechy pak rovnoměrně rozprostřete na plech vyložený pečicím papírem a krátce pečte v troubě. Ještě když jsou oříšky horké je jemně posypejte moučkovým cukrem a nechejte úplně vychladnout.

