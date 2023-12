Čas vánočního pečení je v plném proudu. Není tudíž třeba dodávat, že s tímto obdobím přichází i řada stresu a spálených rohlíčků, lineckého a podobně. Můžete ale udělat cukroví, na kterém není co zkazit. Podívejte.

Vánoce jsou za dveřmi a všichni se snaží najít dárky na poslední chvíli a neokoukané vánoční cukroví, které se snadno nespálí. Náš bývalý prezident měl skvělý vkus snad úplně ve všem, takže není překvapení, že ani u výběru cukroví nezklamal. Bývalá kuchařka prezidenta Václava Havla poskytla recept, který je tak jednoduchý, že se na něm nedá absolutně nic zkazit. A fakt, že to bylo oblíbené cukroví našeho bývalého prezidenta značí, že chutná naprosto fantasticky.

Video návod, jak udělat skvělé a rychlé cukroví najdete na Youtube kanále Český rozhlas:

Příprava těsta

Vezměte si váhu a odvažte si na ní 400 gramů hladké mouky. Nyní přidejte 250 gramů zakysané smetany a změklou kostku másla. Promíchejte důkladně všechny tři ingredience, dokud vám nevznikne krásně hladké těsto. To zpracujte do tvaru bochánku. Následně jej zabalte do fólie a dejte ho na přibližně dvě hodiny do ledničky. Mezitím, co bude vaše těsto odpočívat v chladu, si můžete přichystat výtečnou náplň.

Náplň jako z pohádky

Na začátek vaší úžasné náplně si nachystejte 250 gramů vlašských ořechů. Důkladně je nakrájejte na malé kousky. Nyní si připravte pomyslný roztok z trošky rumu a citronové kůry. Do tohoto roztoku naložte rozinky a ponechte je v něm zhruba 5 minut. Připravte si mísu a do té nalijte 100 mililitrů vařícího mléka. Poté přidejte i vaše na jemno nasekané, rozmixované nebo nakrájené ořechy, rozinky a přidejte ještě 100 gramů krupicového cukru. Předehřejte si troubu na 200 stupňů celsia. Váš bochánek z těsta rozdělte na 6 stejných dílů. Každý díl vyválejte hezky do kruhu. Nyní vaše vyválené díly rozdělte na dalších 8 malých částí. Přidejte do nich vaši náplň a opatrně je uválejte do tvaru rohlíčků. Až budete mít všechny rohlíčky, hoďte je na plech, potřete rozšlehaným vejcem a dejte péct na 30 minut. Až budou mít krásnou zlatou barvu, vytáhněte je. A už je stačí jen pocukrovat, obalit v moučkovém cukru s vanilkou a máte hotovo. Snadné a výtečné cukroví, které zvládne i úplný nováček v kuchyni.

