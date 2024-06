Co jiný český region, to jiný jídelníček. Poznejte speciality z Polabí, které si určitě zamilujete.

Naši předkové byli moudří a vařili z toho, co rostlo kolem jejich domu. Jednak to měli vždycky hezky po ruce… A druhak si pojistili čerstvost a dostupnost surovin. Polabí (tedy kraj mezi městy Jaroměř a Lovosicemi) byl odjakživa považován za úrodnou oblast, kde se dařilo zejména obilí.

Není divu, že zdejší jídla byla hlavně moučná a sytá. Základem Polabšťanů byl žitný chleba z pomleté mouky, pšeničné buchty, ale i jiné sladké pečivo. Pokud zbylo něco „od stolu“, zužitkovalo se to do „polévky chudých“, oukropu, uhlířiny nebo hoďbidla. A jak si takovou levnou mňamku můžete uvařit dnes?

Oukrop

Vlastně je to klasická česnečka. V Polabí ještě do ní přidávaly žloutky, aby byla hutnější… Příprava oukropu byla poměrně snadná… Nejdříve se oloupalo a nakrájelo na kostičky 300 g brambor. Drť se nasypala do hrnce a zalila 1 litrem vody, do které se pak přidala lžička soli, lžička kmínu, lžička majoránky, čerstvě umletý pepř a 4 stroužky prolisovaného česneku.

Pak se připravily talíře a na dno každého z nich se dal jeden syrový žloutek, který se zalil hotovou polévkou. Aby jídlo bylo sytější, servírovalo se s chlebovými krutony a bylinkami.

Oukrop je vlastně vydatnější česnečka.

Uhlířina a hoďbidlo

Naši předkové si jídla vážili. A když byl zbytek brambor třeba od oběda, udělalo se z nich další jídlo – uhlířina neboli hoďbidlo. Pokud chcete toto jídlo vyzkoušet pro čtyřčlennou rodinu, připravte si 1 kg brambor, které nakrájejte na menší kousky a uvařte v osolené vodě doměkka.

V míse smíchejte 250 g hladké mouky s 80 ml vody tak, aby vzniklo hladké těsto. K vařeným bramborám odkrájejte lžící z moučné hmoty noky a také je povařte. Mezitím oloupejte 1 cibuli a orestujte ji na lžíci sádla. Jakmile se brambory s noky uvaří, zceďte je a naservírujte na talíř. Promíchejte je se zbylým sádlem a podávejte s opečenou cibulkou. Výborně chutnají s okurkou a škvarky.

Řepánky

Kdysi bylo cukrové řepy dostatek. Někdejším selkám sloužila jako náplň do buchet. Vyzkoušejte i vy tuto osvědčenou lahůdku! Jak na to: Zahřejte 2 dcl mléka. Rozdělte ho do dvou kastrůlků. Do jednoho přidejte půl kostky droždí a trochu cukru. Z přísad nechte vykynout kvásek. Do druhého kastrůlku dejte 50 g másla a nechte ho pozvolna rozpustit.

Řepánky jsou plněné směsí cukrové řepy, máku a badyánu.

Sladké ke kávě

Do větší mísy nasypte 500 g hladké mouky, kterou jste smíchali se špetkou soli a 90 g cukru. Do základu těsta přidejte obsah ze dvou kastrůlků a přidejte ještě dvě celá vejce. Těsto důkladně zpracujte a nechte vykynout na teplém místě asi hodinu.

Pak z hmoty vyválejte placku o tloušťce půl centimetru a vykrájejte z ní hrnečkem několik koleček. Do jejich středu dejte náplň, kterou jste si připravili z uvařené a nastrouhané cukrové řepy, máku a badyánu. Buchty zaviňte a pečte na 160 stupňů Celsia asi 10 minut. Je to lahůdka!

