V chladných dnech není nad teplý pokrm, který nejen zahřeje, ale i zasytí a dodá potřebnou energii. Ideální volbou jsou v tomto případě polévky. Které u nás patří mezi ty oblíbené?

Polévka je grunt a obzvlášť během zimy. Jedná se o nutričně bohatý pokrm, který dodá tělu spoustu vitamínů a látek prospěšných zdraví, ale také zasytí a příjemně zahřeje. Mezi českými polévkami hrají prim známé klasiky, které nikdy nezklamou. A mají jedno společné pojítko a tím jsou brambory.

Na tipy na zimní polévky, které zahřejí, se podívejte v tomto YouTube videu na kanálu Katy Blažčíková:

Česnečka

Zrovna česnečka je na zimu perfektní volbou. V době, kdy stoupají rizika nachlazení a chřipek, je dobré se nadopovat léčivými látkami z česneku, ale i z kmínu, brambor či majoránky. Polévka je nejen skvělou prevencí, ale pomůže i s rychlejší léčbou. Obzvlášť, když si do talíře ještě přidáte čerstvě rozmáčknutý stroužek. Česnečka uleví od bolestí v krku, uvolní dýchací cesty a stejně tak uleví při rýmě. Poctivá česnečka se řadí mezi nejzdravější polévky a její příprava je téměř bez práce.

close info Shutterstock zoom_in V zimě nikdy nezklame česnečka.

Tip na bleskovou česnečku

Dejte vařit do hrnce s vodou či vývarem brambory, přidejte drcený kmín, sůl, červě mletý pepř a trochu majoránky. Po chvíli přidejte i rozmačkaný česnek, kterým zcela určitě nešetřete. Jakmile jsou brambory měkké, polévku případně dochuťte a můžete servírovat. Kdo má rád, může do polévky přidat rozšlehané vajíčko, anebo opraženou slaninu či uzené maso. Stejně tak lze do talíře přidat strouhaný sýr či osmažené chlebové krutony.

Bramboračka

Další oblíbenou klasikou, která nikdy nezklame, je poctivá domácí bramboračka plná mnoha vůní. Její příprava je sice o něco delší oproti česnečce, ale do půl hodiny ji můžete servírovat na stůl. Poduste v hrnci cibuli, přidejte pokrájenou mrkev, petržel i celer a samozřejmě nakrájené brambory. Následně zalijte vývarem, dochuťte solí, pepřem, bobkovým listem, majoránkou a novým kořením a nechte povařit.

A to nejdůležitější? V dobré bramboračce by nikdy neměly scházet sušené houby, které ji nádherně provoní a dodají správný šmrnc. Předem je namočte a poté je dejte do polévky vařit společně s ostatní zeleninou. Pokud chcete, aby byla bramboračka sytější, přidejte do ní hrst krupek nebo přes vidličku rozklepnuté syrové vajíčko.

close info Shutterstock zoom_in Klasická zelňačka také nikdy nezklame.

Zelňačka

Další českou hitovkou je populární zelňačka. Objevuje se zpravidla ve dvou verzích, a to bílé nebo červené, která je dochucená navíc mletou paprikou. Opět se jedná o polévku, kterou máte hotovou jedna dvě a vyjde vás na pár korun. Budete potřebovat pouze vitamíny nabité kysané zelí, brambory, klobásu, zeleninový vývar, špetku kmínu a bobkový list. Na zjemnění přidáte nakonec smetanu na vaření a dochutíte solí a pepřem dle chuti. Při servírování přidejte do polévky na talíři kopeček zakysané smetany a dozlatova orestovanou cibulku. Příjemně polévku ovoní i opečený uzený špek.

