Obložená mísa podle šéfkuchaře: Salámová květina a trik se sklenicí vás dostanou

Klasická obložená mísa, na které jsou vedle sebe jen vyskládané nejrůznější sýry, salámy a zelenina může působit poněkud nudně. Rozhodně se tedy vyplatí si při přípravě s jednotlivými komponenty trochu pohrát a vytvořit z nich zajímavé tvary a obrazce. Nemusíte se přitom bát. Existuje několik způsobů, které jsou rychlé, naprosto snadné a přitom geniální.

Hned po chlebíčkách a jednohubkách patří mezi nejoblíbenější druh občerstvení na různých oslavách a večírcích obložené mísy, ze kterých si každý může vzít to, na co má zrovna chuť. Nechybí na nich tak různé druhy zeleniny, sýrů, uzenin a leckdy také oříšků a slaného pečiva. Obložené mísy by ovšem neměly lahodit jen chuťovým pohárkům, ale také oku. A proto je třeba dodržovat několik pravidel.

Postupy na přípravu obložené mísy

Ještě předtím, než vůbec začnete jednotlivé komponenty skládat na tác, si rozmyslete, k čemu má vlastně obložená mísa sloužit. Pokud jde čistě jen o lehčí občerstvení k pivu či vínu, vsaďte na salámy, šunky, sýry a zeleninu. Má-li ale obložená mísa skutečně zasytit všechny hosty, vybírejte vydatnější dobroty, jako jsou řízečky, cibulové kroužky, různé paštiky či menší steaky.

V obou případech vedle sebe vždy dávejte takové potraviny, které se chuťově nijak nepřebíjejí. Přece jen například zelenina bude mnohem lépe vypadat a také chutnat, bude-li položená například vedle nearomatického sýru. Maso zase držte pospolu s ostatními uzeninami. Zamyslete se také nad tím, zda některý z vašich hostů není vegetariánem. Pro všechny případy raději bezmasé dobroty zcela oddělujte od těch masových.

Inspirace na obloženou mísu

I při dodržení výše popsaných pravidel je ale třeba dát si s obloženou mísu trochu více práce. Aby byla nápaditá a lákala i na pohled. Toho lze docílit zcela jednoduchými triky. Pokud například plánujete servírovat různé druhy sýrů, doplňte je na tácu o kuličky hroznového vína a vlašské ořechy. Rybí lahůdku či mořské plody zase servírujte s tenkými plátky citronu. Citron by ostatně ale neměl chybět ani u kuřecích řízečků.

Samotné plátky sýru pak budou mnohem lépe vypadat, když je stočíte do ruličky a jednu stranu obalíte v mleté sladké paprice. Různé druhy zeleniny nezapomeňte polít olivovým olejem, pokud se k nim hodí. Rajčata proložte mozzarellou a ozdobte je balzamikovým octem a lístky bazalky.

Růže ze salámu a trik se sklenicí

Kromě motání sýrů a uzenin do ruliček se můžete před svými hosty blýsknout také salámovou růží. Přestože se může zdát její výroba na první pohled velmi pracná, opak je pravdou. Velkým pomocníkem vám bude obyčejná sklenice, přes kterou stačí plátky salámu jen přehnout.

Jednoduchým a originálním trikem je také servírování růžiček ze salátové okurky. Tu jednoduše škrabkou nakrájejte na velmi tenké plátky, potřete je oblíbenou pomazánkou a naplňte sýrem. Pak je jen zatočte a nakrájejte.

Zajímavé je i servírování šunkových tyčinek. Všemi milovanou sušenou šunku obtočte kolem slaných tyčinek a užívejte si pohledy nadšených hostů.