Vajíčka můžeme připravovat na desítky způsobů, ale ta uvařená na tvrdo přesto ve většině rodin převažují. Chcete strávníky opravdu překvapit? Pak zkuste obrátit bílek se žloutkem přímo ve skořápce.

Jak dosáhnout toho, že bude vajíčko po oloupání na povrchu žluté a uvnitř bílé? Tohle kouzlo si můžete nechat pro sebe, nebo se o něj podělit s kamarády, nejde totiž o nic jiného, než o docela obyčejnou fyziku, užitou v praxi.

Výsledek ale přesto překvapí každého – a nebojte se, i když se to třeba na poprvé nepovede na jedničku, k zajímavému výsledku se propracujete i tak.

Uvařit vajíčka není tak jednoduché jak si myslíme. Přesvědčíte se o tom i ve videu na youtube od Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Všechno máte doma

K tomuto triku nebudete potřebovat nic jiného než čerstvé syrové vejce, dva kousky provázku, nebo gumičky do vlasů, starou punčochu a mikrotenový sáček, případně izolepu. Pro jistotu si vezměte k ruce také baterku, kterou budete v průběhu práce moci vajíčko prosvítit a zkontrolovat správnost postupu.

Zajistěte skořápku

Máte vše připraveno? Můžeme se tedy pustit do kouzlení. Půjde to snadno, uvidíte. Nejprve ze všeho se pokuste opravdu pevně utěsnit vejce do sáčku, pro jistotu jej ještě omotejte izolepou, aby byla skořápka opravdu zpevněná a vejce v průběhu procesu proměny neprasklo. Pak přijdou na řadu další kroky, ale i ty zvládne každý.

Do punčochy a zavázat

Nyní vložte obalené vajíčko do punčochy. Zvolte místo uprostřed, tedy řekněme přibližně do míst “kolene”. Z obou stran je na místě zajistěte gumičkami nebo provázkem, aby se nemohlo hnout.

V tuto chvíli je vše připraveno k proměně docela obyčejného vejce v základ budoucího překvapení pro rodinu nebo návštěvu. Vzpomenete si ještě, jak jste v dětství točili knoflíkem, navlečeným na niti? Tak přesně tuhle zkušenost budete teď moci využít.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in přírodně zbarvené hnědá, béžová a bílá vejce

Zapojte fyziku

Vezměte punčochu za konce a vajíčko uprostřed roztočte. Punčocha se začne stáčet a trochu zkracovat, což je správně. Nebojte se a pokuste se zajistit co největší odstředivou sílu.

Po chvíli přestaňte točit a punčochu natáhněte. Vejce se roztočí na druhou stranu. Chvíli to musíte vydržet, jde o to, aby se vnitřek skořápky “vyměnil”. To můžete zkontrolovat pomocí baterky, pokud bude vajíčko světlé, máte vyhráno.

Objevte výsledek

V tuto chvíli už nezbývá nic jiného než dát vejce uvařit, jako bychom to udělali v jakémkoliv jiném případě a těšit se, že se vše podařilo tak, jak si představujeme. Co se stane, pokud to hned napoprvé nezvládneme podle plánu?

Vlastně to nebude žádné neštěstí, protože se dozajista alespoň syrový obsah dokonale promíchal a po oloupání získáme zlaté vejce jako z pohádky, které bude všude stejně barevné i chutné. Ani to není běžný způsob jeho přípravy, a tak bychom se stejně mohli před strávníky blýsknout zajímavou novinkou, jakou jistě nebudou čekat.

Ozvláštněte oslavu

K čemu lze “obrácená vejce” využít? Budou krásnou a neobvyklou ozdobou chlebíčků nebo obložených mís, děti pobaví při večeři a každá oslava s nimi bude ještě o pár stupínků nezapomenutelnější. Proč bychom to tedy neměli zkusit? Za to přece nic nedáme.

Zdroje: www.plnezdravi.cz, www.instructables.com, www.wikihow.com