Znáte řízky naruby? Jsou skvělé a za pár chvil je připraví i nešika

Řízky v trojobalu zná každý. Slyšeli jste ale někdy o obrácených řízkách? Díky nim už se nebudete muset bát neúspěchu! Pokud se vám totiž stává, že klasické řízky neumíte na pánvi přivést k úplné dokonalosti, pak vězte, že s řízky naruby se vám to nestane.

Jak už jejich název napovídá, tak tyto řízky se opravdu budou obalovat naopak a nejen to. Na pánvi se nechají pouze zezlátnout a celkovou práci pak za vás odvede trouba. Díky tomu budou řízky mnohem šťavnatější a voňavější než ty klasické.

Naklepat až ve strouhance

Řízky naruby můžete také připravit podle tohoto video receptu:

Připravené maso nakrájejte na plátky, osolte a opepřete. Poté s připravenými třemi talíři začněte maso obalovat ve strouhance. Říkáte si, zda jsme nezapomněli na poklepání? Tato část přichází až nyní. Dejte si přes řízek potravinářskou fólii nebo sáček, tak aby vám strouhanka nenadělala v kuchyni nepořádek. Pak už stačí plátek naklepat z obou stran, čímž se strouhanka dokonale spojí s masem. Následně řízek obalte v rozšlehaných vejcích, a nakonec v polohrubé mouce.

Lehké předsmažení řízků

Nyní, když máte řízky připravené, si na pánvi rozehřejte tuk. Zda je dostatečně rozehřátý, poznáte, když do něj vhodíte malý kousek strouhanky. Jestliže se kolem ní začnou tvořit bublinky, pak se můžete pustit do samotného smažení. Plátky řízků vložte do horkého oleje a smažte z obou stran po dobu jedné minuty. Maso se mírně zatáhne a obal zezlátne.

Řízky smažte pouze chvilku, jen aby chytily krásnou zlatavou barvu. Zdroj: Profimedia

Skládání do pekáče

Spolu s pekáčem si připravte ještě jednu větší cibuli a 4 plátky slaniny. Cibuli oloupejte, přepulte a nakrájejte na tenké plátky. Prvními kousky osmažených řízků vyložte dno pekáče a zasypte je polovinou nakrájené cibule. Poté vložte další osmažené řízky a opět zasypte cibulí. Nakonec přidejte ještě plátky slaniny.

Finální chvilka pečení

Naplněný pekáč pečte v předem vyhřáté troubě na 180 °C asi 40 minut. Mezitím máte dostatek času na přípravu přílohy, kterou můžou být ať už pouze vařené, tak i šťouchané brambory, kaše nebo bramborový salát. Po upečení řízky s přílohou ihned servírujte.

Zapékání ve smetanovém přelivu dodá řízkům šmrnc. Zdroj: Shutterstock

Originální smetanový přeliv

Pokud chcete, aby finální vzhled na talíři byl opravdu něco extra, pak zalijte řízky v pekáči ještě smetanovým přelivem. Ten připravíte z jednoho kelímku sladké smetany, 3 lžící kečupu, 3 vajec, špetky soli a mletého pepře. Po vyklopení řízků s přelivem nakrájejte napříč plátky. V jednotlivých řezech budou krásně vidět malé proužky masa spojené smetanovou směsí.

