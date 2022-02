Obrácené řízky podle Zdeňka Trošky. Režisérův nejlepší recept

Známý český režisér Zdeněk Troška má slabost pro dobré jídlo. Vyzkoušejte společně s námi jeho originální recept na řízky. Připravují se ovšem obráceně, a navíc se zapékají s brambory!

Základem každého dobrého řízku je nejen kvalitní maso, ale také suroviny na jeho obalení. Určitě se vyplatí připravit si domácí strouhanku, která pozvedne chuť smažených řízků na vyšší úroveň.

Nejlepší je mlýnek

Dokonalou domácí strouhanku připravíte ze suchého bílého pečiva, jako jsou rohlíky, housky, veka nebo bagety. Nejlepší je použít ruční mlýnek, který má kovový bubínek s jemným struhadlem, pokud jej nemáte, můžete pečivo nastrouhat na struhadle, nebo jej v sáčku nadrtit válečkem. Mnoho hospodyněk dává poslední dobou přednost elektrickému sekáčku.

Starý mlýnek po babičce namele tu nejlepší strouhanku. Zdroj: Profimedia

Dobře uskladněte

Před mletím či strouháním pečivo nalámejte na kusy, rozprostřete ho plech, zakryjte utěrkou a nechte ho na suchém a teplém místě dokonale vyschnout. Připravte si pouze takové množství, které aktuálně spotřebujete. Pokud chcete připravit strouhanku do zásoby, mějte na paměti, že je nutné ji velice dobře uskladnit. Znamená to uzavřít ji do vzduchotěsné nádoby, protože strouhanka může snadno navlhnout a plesnivět. Takto skladovaná strouhanka vydrží minimálně měsíc.

Náš tip: Rozprostřete strouhanku na plech a dejte ji do trouby vyhřáté na 120 °C asi na 20 minut. Budete mít jistotu, že je dokonale suchá.

Na plechu ve vyhřáté troubě strouhanka dokonale vyschne. Zdroj: Profimedia

Obrácené řízky podle režiséra Zdeňka Trošky

Suroviny:

8 vepřových nebo kuřecích plátků

sůl

pepř

domácí strouhanka

4 vejce

oblíbené koření

olej na smažení

500 g brambor

250 ml smetany ke šlehání

Postup:

Maso pečlivě rozklepejte na tenké plátky, osolte, opepřete a obalte v domácí strouhance. Tu můžete do řízků paličkou i zaklepat, aby se při manipulaci příliš nedrolila.

Vejce rozšlehejte s kořením a obalené maso v něm namočte ze všech stran.

Na pánvi rozehřejte olej a řízky zprudka osmažte z obou stran. Brambory oloupejte a nakrájejte na plátky.

Hotové řízky vložte do zapékací mísy, zakryjte je plátky brambor a vše osolte. Zalijte smetanou a vložte do trouby vyhřáté na 180 °C. Pečte, dokud brambory nezměknou.

