Rebarborový koláč vzhůru nohama: Nádherně vláčný a chutná fantasticky!

Obrácený koláč znají všichni hlavně s jablky či hruškami. Upéct jej ale můžete prakticky s jakýmkoliv ovocem. A protože je tento koláč poměrně dost sladký, vyplatí se sáhnout po komponentu, který jeho sladkost vykompenzuje svou kyselostí. Například po rebarboře.

Jablečný obrácený koláč patří k těm nejpopulárnějším dezertům už několik dlouhých desítek let. Dávno to ale nejsou jen jablka, se kterými lze tento koláč upéct. Kromě nich se při pečení obráceného koláče často pracuje například s hruškami, švestkami anebo na kolečka nakrájeným ananasem. V poslední době je ale velmi oblíbená i varianta s rebarborou.

Obrácený koláč neboli Tarte Tatin

Obrácený koláč je jedním z nejlepších dezertů francouzské kuchyně. Připravuje se už celou řadu let, jeho původ je ale docela nejasný. Existuje hned několik verzí toho, jak koláč poprvé vznikl, jedna z nich se ale opakuje nejčastěji.

Podle historky byl Tarte Tatin poprvé upečen v 80. letech 19. století. Dvě sestry, Caroline a Stéphanie Tatinovy, provozovaly zhruba 200 kilometrů od Paříže hotel s restaurací. Caroline, mladší ze sester, v restauraci pracovala jako servírka. Stéphanie pak jako hlavní kuchařka.

Obrácený koláč je klasikou francouzské kuchyně.

Během lovecké sezóny byl v restauraci jednoho dne velký nával hostů a Stéphanie tak měla v kuchyni narychlo. Pustila se do přípravy klasického jablečného koláče, na který si chtěla v první řadě zkaramelizovat jablka. Pod vlivem stresu a velkého zmatku v kuchyni ale nalila těsto na koláč přímo do pánve na jablka a dala koláč péct. Až po jeho upečení si uvědomila, že recept pokazila. Protože už ale nebyl čas a v restauraci čekala spousta hladových hostů, Stéphanie koláč vyklopila a servírovala. A k jejímu překvapení byli hosté z koláče naprosto nadšení. A takhle se, alespoň podle nejznámější historky, zrodil obrácený koláč.

Obrácený koláč s rebarborou

Na začátku pečení si nakrájejte na kostičky 1/2 kilogramu rebarbory. Pak si nachystejte kulatou dortovou formu, zlehka ji vytřete máslem a vyložte ji pečicím papírem. Smíchejte společně 33 gramů krystalového cukru, 2 lžíce čerstvě vymačkané pomerančové šťávy a ideálně také 1/2 lžičky vanilkové pasty. Cukrovou směs nalijte na dno připravené formy a na ni vyskládejte nakrájenou rebarboru.

Když rebarboru úhledně vyskládáte, bude koláč krásný i na pohled.

Těsto na obrácený koláč

V další části se můžete pustit do přípravy těsta. Nejdříve spolu vyšlehejte 8 lžic másla pokojové teploty, 50 gramů hnědého cukru a 100 gramů bílého krupicového cukru. Pak do mísy přidejte 2 celá vejce a 1 lžičku vanilkové pasty. V jiné míse promíchejte 113 gramů mandlové mouky, 130 gramů hladké mouky, 1 a 1/2 lžičky mletého kardamonu, 1 lžičku soli, 1/2 lžičky prášku do pečiva a 1 lžičku jedlé sody. „Suchou” směs za stálého míchání přisypávejte ke směsi z vajec, cukru a másla a společně s ní do těsta zašlehejte i 125 mililitrů podmáslí.

Hotové těsto nalijte do formy na rebarboru a dejte koláč péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia na zhruba 45 minut. Po upečení nechte koláč asi 15 minut vychladnout a vyklopte jej. Obrácený koláč podávejte ideálně s čerstvě ušlehanou šlehačkou.