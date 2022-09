Švestkový koláč vzhůru nohama: Trik s karamelem a mátou z něj dělají delikatesu

Upečte si ze švestek vynikající obrácený koláč s karamelem. Je to delikatesa, kterou ještě vypíchnou lístky máty. Nejsou nutné, ale chuť švestek ještě umocní. Jak připravit báječný obrácený švestkový koláč?

Obrácené ovocné koláče

Není to pečení báječné? V kuchyni nestačí jen správně vážit a vyšlehávat. Tajemství dobrého pečiva, ale i veškerých vařených, dušených, grilovaných a jinak připravovaných pokrmů spočívá v dochucení. Troška koření a správný poměr ingrediencí udělají z obyčejného fantastický a z poctivého luxusní. Stejně tak to platí i o tomto receptu, tedy obráceném švestkovém koláči, který je vylepšený karamelem a na talířku ozdobený a dochucený lístky máty.

Přitom o obrácených koláčích se má za to, že vlastně vznikly nedopatřením. Jedním takovým slavným receptem je „Tarte Tatin“, tedy francouzský obrácený jablečný koláč. Tento jednoduchý a chutný moučník bývá označován jako dezert rustikální s pařížským šmrncem, přitom se povídá, že jedna ze sester Tatinových spěchala a z nepozornosti dala na dno formy napřed ovoce. Nechtěla ale ztrácet čas a prostě jen zalila jablka těstem, dala je péci a doufala, že výsledek bude jedlý!

Díky její nepozornosti a špetce štěstí vznikl dnes již slavný dezert, který je neodmyslitelně spjatý s francouzskou kuchyní. Co z toho plyne? Nejen promyšlené chutě a kombinace ingrediencí dělají ty nejlepší recepty!

Obrácené koláče se nejčastěji připravují z jablek, hušek, ale také meruněk či švestek.

Obrácený jablečný koláč vznikl patrně nedopatřením. Zdroj: Profimedia

Švestkový obrácený koláč s karamelem

Vraťme se však k našemu švestkovému dezertu. Obrácené koláče se pečou s ovocem na dne formy. Ovoce musí být omyté, očištěné a rozkrojené. Řez musí směřovat dolů. Je to právě proto, aby šťávy z ovoce mohly během pečení karamelizovat. K tomu jim můžete také pomoci špetkou cukru na dně formy, anebo jako v tomto receptu hotovým karamelem. Ten udělá povrch moučníku vlhký a lepivý, což ovšem v kombinaci se sušším piškotem nevadí.

Přípravu začněte přichystáním odměřených ingrediencí, předehřátím trouby na 170 °C, vymazáním pekáčku máslem a omytím, rozkrojením a vypeckováním švestek.

Šťávy z ovoce karamelizují pečením, tento koláč je však ještě karamelovější. Zdroj: shutterstock.com

Jak na obrácený švestkový koláč?

Do vymazaného pekáčku či dortové formy zhruba o průměru 20 cm, může být však i větší, pokud nechcete vysoký piškot, vyskládejte švestky pěkně jednu vedle druhé a řezem dolů. Obvykle je potřeba asi 400 g švestek.

Do rendlíku s nepřilnavým povrchem nasypejte 180 g cukru a zalijte jej 80 ml vody. Zamíchejte a nechejte na plotně pomalu odpařovat, až karamel zezlátne a začne vonět. Pak jím zalijte švestky a hned se vrhněte na piškotové těsto.

Dobře vyzrálé sladké švestky jsou v dezertech vždy skvělé. Zdroj: Shutterstock

Na jeho přípravu budete potřebovat 160 g hladké mouky prosáté s půl lžičkou prášku do pečení a špetkou soli, 120 g másla pokojové teploty, 150 g krupicového cukru, 2 vejce a 2 lžíce zakysané smetany nebo jogurtu. Pro dotažení chutí přidejte vanilkový cukr, lusk nebo půl lžičky extraktu a nastrouhanou citronovou kůru.

Pokud toužíte po obměně, k tomuto druhu dezertu se také výborně hodí těsto dochucené špetkou mleté skořice, kardamomu a zázvoru.

Těsto vypracujte tak, že vyšleháte ručním mixérem napřed máslo a cukr. Postupně do něj přidejte i vejce. Následovat bude smetana a veškeré další ingredience. Na závěr to vyšlehaného máslového krému přidejte také mouku s práškem do pečení a solí.

Dobře vše zapracujte, aby vzniklo hladké těsto, a pokud jste s konzistencí spokojeni, rovnoměrně jím zakryjte ovoce v karamelu na dně formy. Pečte zhruba 40 minut, krátce nechejte chladnout a překlopte na talíř. Máte-li čerstvou mátu, ozdobte jí každý servírovaný kousek koláče.