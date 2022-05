Proč naše babičky nakládaly bezové květy do octa: Je to lék na 5 neduhů

Už jste někdy slyšeli o bezinkovém octu? Tuhle voňavou specialitu oceníte v kuchyni, ale i jako přírodní lék na spousty neduhů.

Květy černého bezu můžete v téhle době vidět skoro všude. V parcích, zahradách, u cest nebo dokonce i v lese. Skoro to vypadá, že černý bez je stejně rozpínavý jako plevel. Ale tak to není! Spíše naopak.

Jde o poměrně náročný keř, který ke svému životu potřebuje půdu bohatou na živiny. Proto často s gustem zakoření na (pro nás) podivných místech, jako jsou rumiště, okraje pastvin, komposty nebo stará hnojiště. Pokud se letos vydáte na sběr bezinkových květů, nikdy je nesbírejte v okolí silnic, průmyslových zón či jinak znečištěných míst. Raději si vezměte pohorky a vyrazte do přírody. Tam bývají bezové květy nejčistší.

Bylinkáři doporučují květy černého bezu sbírat za suchého a slunného počasí. Zdroj: Shutterstock

Sběr květů

Sběr bezových květů má svá pravidla. Bylinkáři doporučují květy černého bezu sbírat za suchého a slunného počasí. A pozor – nikdy ne po ránu! Důvodem je rosa. Když jsou květy nasáklé vodou, mohou rychle zplesnivět. Na bezinkový ocet jich potřebujete tolik, aby se vešly do jedné věští zavařovačky. Máte už květy pokupě? Gratulujeme. Právě jste získali hlavní ingredienci na výrobu léčivého bezinkového octa. A teď ho pojďme namíchat.

Bezové květy nechte chvíli rozložené na slunci, aby z nich mohl prchnout drobný hmyz. Zdroj: Shutterstock

Bezinkový ocet



Připravte si

květy černého bezu

lihový ocet (nejlépe nepasterizovaný)

zavařovací sklenici

utěrku

gumičku

Jak na to?

Nasypte bezové květy do zavařovací sklenice a zalijte je octem. Hrdlo sklenice překryjte utěrkou a zagumičkujte. Nádobu uložte na slunné místo – například na okenní parapet. Každý den směs zamíchejte, aby květy nezplesnivěly. Po 14 dnech směs zceďte přes plátýnko a nalijte do uzavíratelných sklenic. Ocet nadávkujte do menších lahví a uchovávejte v temnu.

Ocet z bezových květů lze použít do salátových zálivek a omáček, ale také jako první pomoc při namožených svalech či horečkách. Zdroj: Shutterstock

K čemu se vám bude ocet z bezových květů hodit?

Bezový ocet má příjemnou chuť i vůni. Můžete ho použít do salátových zálivek, omáček, pečeného ovoce nebo jako první pomoc při namožených svalech či horečkách. Z bezinkového octa se dělají zábaly rukou a nohou a teplota vždycky klesne!

