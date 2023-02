Ohřívat párky v mikrovlnce je zvěrstvo, tvrdí odborník. Proč?

Patříte k těm, kteří si rádi dají chutné párky? Pokud si je chcete opravdu vychutnat, měli byste si je umět správně připravit. V ten moment budou mít nejen lepší chuť, ale i vůni. A určitě se vyhněte ohřívání párků v mikrovlnce.

Párky patří mezi lahůdku, kterou si dá s chutí občas každý z nás. Přijde k chuti a s její přípravou není téměř žádná práce, takže do pár minut můžete servírovat na stůl. Abyste se však nepřipravili o správnou chuť, vybírejte vždy kvalitní uzeniny s vysokým poměrem masa a také si párky připravujte tak, abyste je zbytečně neznehodnotili. Když totiž párky špatně ohřejete, mohou vám popraskat. Následkem je ztráta lahodné chuti a vůně.

Proč nikdy nedávat párek do mikrovlnky, vám řekne odborník ve videu:

Záleží, jaký máte párek

V každém ohledu správná příprava se odvíjí také od toho, jestli budete připravovat párky tepelně opracované, anebo takové, které tepelným zpracováním neprošly. Prvně zmíněný druh je možné jíst i zastudena, ale není to doporučováno. Bez předchozího ohřátí by párky neměly ani ideální chuťové vlastnosti. Když se správně ohřejí, dosáhnete i požadované šťavnatosti a křehkosti na skusu.

Správně ohřáté párky lépe chutnají a jsou šťavnaté. Zdroj: wikipedia

Proč se vyhnout mikrovlnce

Profesionální kuchaři tvrdí, že strkat párky do mikrovlnky je naprosté zvěrstvo. Především hrozí jeho popraskání. Lze ho ohřívat jen v zakryté nádobě a měli byste každý kus propíchat nožem či vidličkou. A právě kvůli tomu přichází uzenina o veškeré své chuťové přednosti a je vysušená. Navíc si přiděláte práci s úklidem zašpiněné mikrovlnné trouby.

Doporučován je ohřev ve vodě

Jedná se o klasickou metodu, kterou doporučují všichni mistři svého oboru. Postup je jednoduchý a nejrychlejší. Než párky vložíte do vody, měla by mít teplotu kolem 90 °C. V tento moment se však voda zchladí, a proto byste ji měli i s párky nechat ještě 1 minutu vařit. Následně stáhněte hrnec z plotýnky a nechte párky dojít 10 minut v horké vodě, a to pod pokličkou.

Jiná je situace u párků, které neprošly tepelným zpracováním. Těm je nutné dopřát delší dobu vaření, a to 20 až 30 minut. Podle zabarvení poznáte, že jsou hotové. Z růžové barvy se změní na červenou.

Párky z vody vytahujte kuchyňskými kleštěmi nebo naběračkou, aby se neporušila jejich struktura a ochránili jste své ruce před spálením. Poté nechte párky chvilku odkapat a můžete servírovat na talíř.

Trik, jak párky vylepšit

Pokud se nebojíte ověřených experimentů, můžete k párkům do vody přilít pivo, víno nebo olej. Párky během ohřevu nasáknou použité ingredience a budou mít zajímavou příchuť.

Párky lze ohřát i v páře. Zdroj: Profimedia

Vynikající jsou i párky ohřáté v páře

Tento způsob přípravy je nejvíce šetrný k samotné uzenině, a zajistí její kvalitní prohřátí na poměrně dlouhou dobu. Proto je často využívána v bistrech a stáncích rychlého občerstvení. Doma vám k tomuto způsobu postačí hrnec s vodou a nápařníkem.

Párky vždy ohřívejte jen s trochou vody a postupně. Do hrnce je vložte, když se tam ještě netvoří pára a zdroj tepla mějte zapnutý na střední stupeň. Díky tomu dosáhnete rovnoměrného prohřátí a nedojde k popraskání uzeniny. Dobu ohřevu nepřehánějte, na talíři by vás čekaly scvrklé a vysušené párky.

Zdroje: www.regiony.rozhlas.cz, www.eurozpravy.cz, www.womanonly.cz