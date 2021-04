Potraviny, které v mikrovlnce připravíte o živiny i chuť. Většina lidí to neví

Již několik studií dokázalo, že mikrovlnná trouba našemu zdraví neškodí. To je skvělá zpráva pro všechny, kteří na ni nedají dopustit, ale „červík strachu" stále v myšlenkách hlodal. Jak je to ale s potravinami? Nevyrobíme z nich ohřevem v mikrovlnce pouze hmotu bez živin?

Mikrovlny jsou formou „elektromagnetického“ neionizujícího záření. To znamená, že nedokáží rozbíjet chemické vazby. Mikrovlny v potravinách, ani v hrníčku s vodou, nezůstávají. Jsou totiž přeměněny na vnitřní energii, což se navenek projevuje právě zvýšenou teplotou. Působením tepla se však, stejně jako při ohřevu na sporáku či v klasické troubě, některé živiny rozpadají. Vědci zjistili, že ohřev v mikrovlnné troubě je mnohem šetrnější než při klasických tepelných úpravách. Při experimentech se zjistilo, že úbytek vitamínu C závisí na druhu zeleniny. U karotky byl vitamín C redukován o 32 %. Při vaření na elektrickém sporáku o 35 %. Při vaření květáku v mikrovlnce byl obsah snížen o 23 % a při běžném vaření o 16 %.

Spolkový úřad pro radiační ochranu v Německu vyhodnotil několik set experimentálních výzkumných prací zaměřených na změnu nutriční hodnoty potravin ohřívaných v mikrovlnné troubě. Vědci zjistili, že změny nutričních hodnot při mikrovlnném ohřevu byly stejné jako při ohřevu na klasickém sporáku. Někdy dokonce lepší, protože se živiny nevyplavují do vody. Pokud tedy chcete vařit zeleninu na sporáku, zvolte raději vaření v páře. (Zdroj: www.odbornecasopisy.cz)

Některé potraviny bychom však do mikrovlnky dávat stejně neměli. Mohly by totiž způsobit v kuchyni pěknou paseku.

Zpracované maso

Salámy, klobásy, párky. Který Čech by je neměl rád. Vždyť chleba se salámem je naše tradiční pochoutka na výletech. Konzervační látky, které obsahují, však vlivem ohřevu přispívají k tvorbě produktů oxidace cholesterolu. Ty byly v minulosti spojené s ischemickou chorobou srdeční.

Pálivé papriky

Kapsaicin – chemická látka, která dělá feferonky pálivými, se během ohřevu uvolňuje. Jakmile byste otevřeli dvířka trouby, kapsaicin se uvolní do vzduchu, což zapříčiní, že vás budou štípat oči a hrdlo.

Husté omáčky

Asi každý zažil, že se z mikrovlnné trouby ozýval podezřelý zvuk „pop-pop-pop". Jakmile jste otevřeli dvířka, zjistili jste, že rajčatová, či jiná omáčka expandovala do interiéru mikrovlnky. Konzistence hustých omáček či polévek znesnadňuje pohyb částic, takže se pod povrchem vytváří tlak páry. Ta se uvolní a omáčka prskne do prostoru. Proto tento pokrm raději ohřívejte na sporáku, kdy jej můžete míchat.

Mražené maso

Použití mikrovlnné trouby k rozmrazení zmrazeného masa může být rychlé a snadné. Nerovnoměrné rozložení tepla však může způsobit, že některé oblasti budou přehřáté, zatímco jiné zůstanou stále zmrazené. Studie ukázaly, že to může umožnit růst bakterií ve studených oblastech, což může způsobit zažívací potíže.

Tekutá výživa

Při ohřevu mléka či jiné tekuté výživy pro své dítě si dejte pozor na nerovnoměrný ohřev. Kojenecká láhev je většinou na dotek chladná, avšak tekutina v ní může mít nebezpečnou vroucí teplotu. Proto tedy obsah láhve před podáním protřepejte a teplotu otestujte například na hřbetu ruky. (Zdroj: www.eatthis.com)

Utajený var

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) obdržel v minulosti několik zpráv o vážných popáleninách kůže nebo opaření v oblasti rukou a tváří lidí, v důsledku vystříknutí horké vody ohřívané v mikrovlnce. Mohl za to fakt, že voda v hrníčku při teplotě varu nebublala, jak jsme zvyklí při ohřevu na sporáku nebo v rychlovarné konvici. Tento fyzikální jev se nazývá utajený var (Superheating) a objevuje se u velmi čistých kapalin. Po ohřátí vody v mikrovlnce stačilo, aby se narušila hladina, buď zvednutím šálku nebo nasypáním instantní kávy či cukru, a voda ze šálku doslova explodovala. Pokud si tedy chcete připravit čaj nebo kávu, přidejte ingredience společně s vodou před samotným ohřevem v troubě.

Další trik, který doporučují výrobci mikrovlnných přístrojů, jak se podobných nepříjemností vyvarovat, je vložit do nádoby s tekutinou před ohřevem skleněnou tyčinku (ne však kovovou!) (Zdroj: www.fda.gov)