Chcete zažít osvěžující závan Mexika, a to v pohodlí domova či zahrady? Tak to vám jistě přijde k chuti okurková agua fresca. Máme pro vás recept, který je naprosto jednoduchý a zvládne ho každý!

Horké letní dny volají po něčem chladivém a osvěžujícím. Vyzkoušejte tradiční mexický nápoj, který vás okouzlí nejen svou chutí, ale i rychlostí přípravy. Okurková agua fresca je v létě skvělým zdrojem hydratace, ale zároveň skrývá i řadu příjemných zdravotních benefitů. Nápoj je oblíbený nejen v Mexiku, ale získává si stále větší oblibu i v našich končinách.

Jak na přípravu dokonalého okurkovo-limetkového aqua freska? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Cooking Noc Claudia:

Historie agua frescy

Agua fresca, což v překladu znamená „chladná voda“, má v Mexiku dlouhou tradici. Chutný nápoj se připravoval již před příchodem Evropanů, kdy se využívaly místní plody a bylinky. Původně se jednalo o nápoj určený pro všechny společenské vrstvy, od prostých lidí až po šlechtu. S dobytím Mexika se do přípravy agua frescy začaly přidávat i evropské ingredience jako je cukr a citrusové plody.

Okurky obsahují vysoký podíl vody, což z nich dělá ideální potravinu pro hydrataci organismu.

Proč je okurková agua fresca zdravá

Okurková agua fresca je nejen skvělé chuti, ale také je velmi zdravá. Okurky obsahují vysoký podíl vody, což z nich dělá ideální potravinu pro hydrataci organismu. Kromě toho jsou bohaté na vitamíny, zejména K a minerály jako například draslík a hořčík. Bylinky, které se do fresky přidávají, nejčastěji máta, mají antibakteriální účinky a podporují dobré trávení.

Potřebné ingredience

K přípravě tohoto nápoje budete potřebovat 3 malé okurky nakrájené na kostičky, 10 lístků čerstvé bazalky nebo máty, 2 celé limetky pokrájené na větší kusy, 1 lžíce pasty z citronové trávy nebo čerstvou citronovou trávu, lze použít i zázvor. Dále využijete 1/2 šálku cukru, 1/4 šálku medu 4 šálky vody a led na servírování.

Pro výraznější chuť můžete přidat do agua frescy i další ingredience, jako je například kousek zázvoru nebo špetka chilli papriček.

Postup přípravy

Smíchejte okurky, bazalku, limetky, citronovou trávu, cukr, med a 2 šálky vody a umixujte je do hladké směsi. Následně nápoj přeceďte přes síto do džbánu a zbylou dužinu zlikvidujte. Vmíchejte další 2 sklenice vody, dejte vychladit do lednice a podávejte s ledem a s pár snítky bylinek.

Pár tipů na závěr

Pro výraznější chuť můžete přidat do agua frescy i další ingredience, jako je například kousek zázvoru nebo špetka chilli papriček. Agua frescu si můžete velice snadno připravit i z jiného ovoce nebo zeleniny, například z melounu, jahod nebo řapíkatého celeru.

