Hledáte dokonalé osvěžení pro horké letní dny? Zkuste zázrak jménem okurková polévka. Její příprava je jednoduchá a servírovat ji můžete za pár minut.

Ve chvílích, kdy letní venkovní teploty stoupají stále výš a dny jsou plné prudkého slunce, nemáme zpravidla chuť na teplá a těžká jídla. Ideální variantou je totiž něco, co nás nejen příjemně zasytí, ale hlavně i osvěží. A skutečným pokladem studené kuchyně je v horkých dnech právě okurková polévka!

Jak připravuje ledovou okurkovou polévku šéfkuchař Roman Paulus? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu Kuchyně Lidlu:

Proč je okurková polévka hitem léta?

Protože mají okurky vysoký obsah vody, pomáhají doplnit potřebné tekutiny a tělo je lépe hydratované. Zelenina obsahuje velice nízké množství kalorií, a tudíž se jedná o ideální volbu pro všechny, kteří si chtějí udržovat svou stálou váhu, případně zhubnout. Okurky jsou i zdrojem užitečných vitamínů, minerálů a antioxidantů, které posilují imunitu. A studená okurková polévka vám zároveň přinese i okamžitý pocit osvěžení.

Protože mají okurky vysoký obsah vody, pomáhají doplnit potřebné tekutiny a tělo je lépe hydratované.

Potřebné ingredience

K přípravě této vynikající polévky si připravte 2 středně velké salátové okurky a bylinky. V tomto případě svazek čerstvého kopru, pažitky a petrželky. Budete potřebovat také 1 citron, 1 stroužek česneku, 1,5 hrnku kvalitního bílého jogurtu, nejlépe řeckého, ¼ hrnku olivového oleje, 2 polévkové lžíce pasty tahini, rýžový ocet, sůl a pepř.

Příprava okurek

Okurky náležitě omyjte a uřízněte jim oba konce. Pak je podélně rozřízněte napůl a lžičkou vydlabejte vodnaté středy a případná semena. Okurku nakrájejte na menší kousky, většinu vložte do mixéru a nechte si část na ozdobení polévky na talíři.

Dodejte bylinky a další ingredience

K okurkám přidejte lehce pokrájené bylinky, tedy 2 polévkové lžíce kopru, stejné množství petrželky a ¼ hrnku pažitky. Následně dodejte veškeré výše uvedené suroviny a vše společně umixujte, dokud vám nevznikne krémově hladká polévka. Pak polévku umístěte do lednice a podávejte nejdříve po 4 hodinách. Pokud to jde, nechte ji chladit do druhého dne.

Studená okurková polévka vám přinese i okamžitý pocit osvěžení.

Pár tipů na závěr

Do okurkové polévky se perfektně hodí nasekané vlašské ořechy nebo mandle či opražená slunečnicová semínka. Můžete samozřejmě experimentovat s různými bylinkami jako je máta, bazalka nebo oregano. Pokud holdujete pikantním chutím, lze dodat i chilli papričky.

