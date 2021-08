Jak udělat okurkovou zmrzlinu: Je hned hotová a překvapivě vynikající

Urodilo se vám nadbytek okurek a už nevíte, co s nimi? Zkuste domácí okurkovou zmrzlinu. Je zdravá, lahodná, osvěžující a téměř zadarmo.

Zázračné okurky

Okurka setá (Cucumis sativus) patří mezi nejoblíbenější zeleninu vůbec. Skvěle chutná a rádi ji dáváme do salátů, dresinků, k pečeni nebo do hamburgerů. Oživí také obyčejnou vodu s citronem nebo letní drink. Jako bychom tušili, že okurka má bohaté zdravotní benefity. Najdeme v ní vitamíny skupiny B, vitamíny A, C a K, draslík, hořčík, mangan, křemík, měď, železo a síru. Obsahuje až 96 % vody, takže je vhodná pro všechny, kteří redukují. Má minimum kalorií a vysoký obsah vlákniny, což ocení i pacienti trpící na otoky nebo ti, kteří mají dnu. Pomáhá léčit záněty močových cest, čistí střeva, reguluje krevní tlak a má příznivý vliv na stav kostí, kloubů, šlach a svalů. Stahuje póry a zmírňuje svědění kůže.

Hořké okurky

Až v 60. letech minulého století se podařilo vyšlechtit odrůdy okurek, které nehořkly. Naši předci tak konzumovali plody, které ve vysoké míře obsahovaly cucurbitaceidy, látky, jež způsobují hořkost celé rostliny. Jsou projevem nevyrovnané zálivky, velkými rozdíly denních a nočních teplot nebo přezrálostí plodů. Pokud se chcete hořkosti preventivně vyhnout, o okurky se pečlivě starejte a skliďte je včas.

Urodily se vám okurky? Udělejte si z nich zmrzlinu. Zdroj: profimedia.cz

Jak eliminovat hořkost

Těšili jste se, že si uděláte okurkovou zmrzlinu, ale zjistili jste, že jsou okurky odporně hořké? Nevěšte hlavu ani plody nevyhazujte. Máme řešení. Můžete je na jeden měsíc naložit do octa se solí. Pomáhá také ponoření do vody alespoň na 12 hodin. Další metody fungují na méně hořké plody. Jednoduše okurky oloupejte a odkrojte konce nebo je rozřezejte podélně napůl, posolte, chvilku třete o sebe a opláchněte.

Okurkový sorbet

Na jednoduchou a osvěžující zmrzlinu budete potřebovat 500 g okurek, 300 ml vody, 3 lžíce cukru, šťávu z 1-2 limetek a 2-3 snítky čerstvé máty peprné. Okurky oloupejte a rozmixujte dohladka s vodou, cukrem, mátou a limetkovou šťávou. Pokud je směs hustá, přidejte ještě vodu. Budoucí zmrzlinu nalijte do formiček nebo větší nádoby a dejte do mrazáku. Během mražení směs každou půl hodinu promíchejte, aby okurkové kousky neklesly na dno.

Okurkový sorbet. Zdroj: zarzamora/Shutterstock.com

Smetanová okurková zmrzlina

Pokud milujete smetanové zmrzliny, okurková vás překvapí lahodnou a osvěžující chutí. Budete potřebovat 160 g okurky nakrájené na kostičky, 1 lžičku citronové šťávy, 2 vejce, 80 g třtinového cukru, 60 g tekutého medu, 240 ml plnotučného mléka, 240 ml šlehačky, 1/2 lžičky vanilkového extraktu a trochu muškátového oříšku. Okurky oloupejte a vložte do mixéru společně s citronovou šťávou. Vyšlehejte vejce, cukr a med do pěny a vmíchejte rozmixovanou okurku. Přidejte šlehačku, mléko a vanilku. Směs přeceďte přes sítko, zašlehejte muškátový oříšek dle chuti a vložte do mrazáku. Opět ji každé dvě hodiny promíchejte, aby byly ingredience stále spojené.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.living.iprima.cz, www.diaryofacountrygirl.com