Okurkový drink s ginem podle Pohlreicha. Tento božský nápoj si musíte připravit

K létu bezesporu patří grilování s přáteli, během kterého se podávají i lahodné nápoje. Vymyslet ten správný, který skvěle chutná a zároveň je v horkém počasí osvěžující, bývá však leckdy poněkud náročné. Vyzkoušejte proto nesmírně jednoduchý koktejl, jež kombinuje osvěžující chuť okurek a oblíbenou hořkost ginu.

Míchané nápoje jsou mezi lidmi velmi oblíbené, a to hlavně v létě, kdy bývají součástí nejrůznějších venkovních akcí a grilovaček. V tuto roční dobu navíc mnozí zahrádkáři na svých záhoncích objevují bohatou úrodu okurek, které se zdaleka nehodí jen do salátů. Lze z nich totiž vytvořit i několik chuťově velmi zajímavých nápojů, a to jak těch nealkoholických, tak těch alkoholických.

Okurková voda Zdroj: Shutterstock.com

Okurková voda

Tím nejznámějším a vůbec nejsnadnějším je okurková voda, která v horkých letních dnech přináší úžasné osvěžení, a navíc přispívá zdraví. Okurky jsou totiž samy o sobě plné vitamínů a nejrůznějších minerálních látek. Za zmínku stojí například vitamíny A, C a mangan. Zelené podlouhlé plody přispívají ke snížení vysokého krevního tlaku, podporují trávení, čímž zrychlují metabolismus, a vyživují svaly. Díky obsahu vitamínu E také napomáhají k udržení zdravě vypadající pokožky.

Výroba okurkové vody je nesmírně jednoduchá. Postačí k ní větší džbán nebo nádoba, do které se nakrájí jedna celá okurka na plátky a zalije se vodou. Následně se umístí do lednice a nechá několik minut odpočívat, aby měla okurka dostatek času do vody uvolnit své cenné látky. Chutná skvěle jen tak, dá se však dochutit také například citronem či zázvorem.

Okurkový drink s ginem podle Pohlreicha

Jak bylo zmíněno, okurky se hodí i na přípravu alkoholických drinků. Mnozí jistě vědí, že se klasický gin s tonicem často podává právě s kouskem okurky, neboť společně tvoří skvělou kombinaci. O to lépe pak vynikne nápoj, kde právě okurka hraje hlavní roli. Vyzkoušejte jednoduchý recept na přípravu okurkového smoothie s ginem podle Zdeňka Pohlreicha.

Okurkový drink s ginem je nesmírně snadný. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

2 salátové okurky

4 lžíce cukru

4 lžíce vody

2 citrony

gin a tonic dle chuti

Postup:

Cukr svaříme s vodou a přidáme do nej šťávu ze dvou citronů. Necháme vychladnout a následně oloupeme, rozkrojíme okurky a odstraníme z nich zrníčka. Vydlabané okurky pokrájíme na menší kousky a vložíme do mixéru. Rozmixujeme je společně s cukrovým sirupem a ginem, kterého přidejte podle své chuti. V poslední fázi pak jen nalijeme okurkovou směs zhruba do poloviny servírovací sklenice a dolijeme tonicem. Můžeme dozdobit na hranu sklenice zavěšeným plátkem okurky či náhodou.