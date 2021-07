Babiččin okurkový salát s cibulí. Nejdelikátnější letní osvěžení, hotový je hne

Dělala i vaše babička okurkový salát s cibulí? No, a co vy? V létě je to přece skvělé osvěžení a okurek i cibule je všude dost. Nemluvě o tom, že je zdravý a chutný.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.korenizivota.com

Okurkové osvěžení s cibulí

Jednoduchý okurkový salát s cibulí a koprem naší babičky není žádná věda. Potřebujete na něj jen pár surovin z obchodu a pokud máte vlastní, o to lépe! Bude skvělý, pokud máte čerstvý kopr a smetanu z místní mlékárny! Už to snad ani nebudu dál rozepisovat. Víte, co myslím. Je prostě vynikající.

Okurky připravené do salátu. Zdroj: Agnes studio / Shutterstock.com

Okurky, kopr, cibule a dál?

Na přípravu budete potřebovat pěknou misku, to proto, že jíme i očima a babička měla malovanou z kameniny. Ta v lednici krásně vychladla a salát i na stole udržela báječně šťavnatý a chladný. Nezapomeňte, že bude potřeba následujících surovin.

1 velká salátová okurka, ale i nakládačky se dají použít

½ šalotky nebo mladá bílá cibule

Sůl a čerstvě mletý pepř

Čerstvý nasekaný kopr, množství nechám na vás

1 kávová lžička cukru

troška octa, můžete použít i balsamico, ale ten moje babička vážně neměla

2 lžíce zakysané smetany

Jak na okurkovo-cibulový salát s koprem?

Okurky i cibuli je potřeba nakrájet na velmi tenké plátky. Pokud nemáte rádi ostrou cibulovou chuť posypte nakrájenou cibulku solí a jemně je pomačkejte v dlaních. Cibulka pustí šťávu a štiplavost se částečně vytratí. Cibuli i okurku v misce promíchejte, použijte zbytek soli a nechejte v lednici hodinu až dvě pustit šťávu. Poté šťávu slijte, zeleninu klidě ještě pomačkejte a opět slijte. V menší nádobě připravte směs ostatních surovin. Dressing ochutnávejte a přidávejte ingredience podle chuti. Když jste spokojení, opatrně vmíchejte dresing do zeleniny a podávejte.

Čerstvý kopr ze zahrady nemá chybu. Zdroj: rodimov / Shutterstock.com

Okurkovo-cibulový salát si zaslouží i obměnu

Máte ředkvičky? Zelenou cibulovou nať nebo třeba papriku? Dresing s koprem i bez bude báječný i v kombinaci s jinými surovinami. Použijte okurkovo-cibulový salát jako odrazový můstek pro letní inovátorské vaření a osvěžte se lehkou svačinkou nebo perfektní přílohou ke grilovanému masu.

Ředkvičky v salátu nahradí cibulku. Zdroj: thefoodphotographer / Shutterstock.com

Kefír a okurky jako bonus

Není to sice moje babička, ale kamarád, který propadl výrobě kefíru. Kefír plný probiotik vyrábí pomocí takzvané „tibetské houby“, které se také říká kefírová zrna. Jde o kultury, které žijí z laktózy a do druhého dne, někdy i do několika hodin, dokáží ze sklenice mléka, bez další pomoci, vytvořit sklenici kefíru. Ten je výborný jen tak, ale jako ideální letní osvěžení jej lze dobře kombinovat s nastrouhanou okurkou a špetkou soli a pepře. Je to jednoduché, skoro nic to nestojí, ale osvěží jako nic jiného!