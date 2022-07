Okurkový sirup s mátou: Skvělý trik, jak mít letní drink za pár vteřin na stole

Letní osvěžující limonáda, která vás ochladí i v tom největším parnu. Tak se dá popsat okurková limonáda. Ve spojení s voňavou mátou vám na stůl přistane vynikající duo! Rozhodně nezůstanete pouze u jedné sklenky.

Letní parna, která nás už nějakou tu chvíli sužují, nikdo neprožívá s úplnou lehkostí. Každé možné osvěžení se v těchto dnech hodí. Ochlazení ve vodě, posezení ve stínu stromu nebo jen zchlazení ve formě drinku. Okurková limonáda je pro osvěžení jako dělaná!

Okurka vás v horkém létě neskutečně osvěží! Zdroj: HandmadePictures / Shutterstock.com

Okurky a jejich účinky

Jelikož okurky obsahují vysoké procento vody, pomáhají nám s hydratací organismu i s lepším trávením. V okurce jsou obsaženy vitamíny B, C, K, antioxidanty, draslík a železo. Okurka je vhodná při snižování váhy pro svoje nízké nutriční hodnoty. Konzumace okurky je přínosná pro zdravé kosti, udržení ideální hladiny cholesterolu, zdravého srdce a mozku, je vhodná i při snižování krevního tlaku a dokonce pomáhá odstranit zápach z úst.

Okurkový sirup s mátou

Budete potřebovat

1 kg okurek

4 hrsti čerstvé máty

4 citrony (ideálně v BIO kvalitě)

1 litr převařené vody

1 kg cukru krupice

1 sirupfix (zakoupíte běžně v obchodě okolo 20 Kč)

Příprava sirupu

Nečeká vás žádná složitost, naopak se jedná pouze o několik kroků. Nejprve si nachystejte okurky, ty nastrouhejte na hrubé straně struhadla a přendejte do hrnce. Do rendlíku k okurkám přihoďte ještě pokrájený citrón a mátu. Směs zalijte vodou, nasypte do ní cukr a přidejte sirupfix. Hrnec na noc strčte do lednice.

Druhý den si nejprve nachystejte sklenice, které by měly být před nalitím sirupu nahřáté, což můžete udělat v troubě. Z hrnce vše propasírujte, postavte na sporák a zhruba 5 minut povařte. Během vaření nikam neodcházejte, je potřeba sbírat z hladiny vytvořenou pěnu. Pak už jen hotový sirup přelijte do předem připravených teplých sklenic, pořádně uzavřete víčkem a na asi 20 minut položte.

Samozřejmostí je štábní úprava před podáváním okurkové limonády ze sirupu. Zdroj: Profimedia

Okurkový sirup v cuku letu

Zmíníme ještě jeden rychlerecept, který je ještě jednodušší než ten předešlý. Samozřejmě něco za něco! Sirup vydrží v chladničče pouhé 3 dny. Připravte si půl litru vody, 1 okurku a 350 g cukru. Nejdříve si dejte na sporák hrnec s vodou, přiveďte k varu a rozpusťte v ní cukr. Okurku si nastrouhejte na tenké plátky a ty přidejte k vychladlé sladké vodě. Vše nechte stát v rendlíku do druhého dne (ani se nemusí dávat do lednice). Další den přeceďte přes čistou utěrku a pečlivě vyždímejte. Sirup přelijte do vysterilizované sklenice a uchovávejte v ledničce.

Ředění sirupu s vodou je jen a jen na vaší chuti. Samozřejmostí je led a plátek okurky na ozdobu.

Zdroje: www.zdravizone.cz, www.recepty.eu, brno.rozhlas.cz