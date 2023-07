Okurkové hubnoucí recepty: Kompletní menu. Takhle jste okurky ještě nejedli

Křupou, jsou jemné a chuťově se dobře pojí se spoustou dalšího ovoce a zeleniny, navíc neobsahují téměř žádné kalorie. Někomu se můžou zdát fádní, ale možná jen proto, že zatím nezkusil ten správný recept. Zkuste kompletní okurkové menu, nebudete litovat!

Rolky s tuňákem

Dají sice trochu víc práce, ale vypadají tak efektně a budou chutnat nejen jako lehký letní předkrm.

4 porce, 30 minut

225 g tvarohu

2 lžíce zakysané smetany

80 g uzeného lososa

2 lžíce kopru, nasekaného

po ½ lžičce granulovaného česneku, mletého pepře a soli

2 velké okurky

Tvaroh smíchejte se smetanou, koprem, česnekem, pepřem a solí. Pokud chcete, vmíchejte i na malé kousky nakrájeného lososa, nebo nakrájejte větší kusy a ty pak zabalíte doprostřed rolek. Velkou škrabkou nakrájejte z okurek dlouhé pruhy. Každý potřete tvarohovou pomazánkou, a pokud jste do ní nemíchali lososa, položte kousek na začátek plátku. Pak okurku zarolujte, a pokud chcete, spíchněte párátkem.

Okurkové rolky jsou ideální letní předkrm. Zdroj: Shutterstock

Okurkové sendviče

Jednoduchá svačina do práce stejně jako bezmasé pohoštění na piknik nebo letní oslavu.

4 kusy, 10 minut

120 g smetanového sýra

po 1 lžíci řeckého jogurtu, nasekané pažitky a kopru

¼ lžičky mletého pepře

4 plátky chuťově výraznějšího chleba

½ okurky, na plátky

Sýr pokojové teploty promíchejte s jogurtem, bylinkami a pepřem. Pomazánkou namažte chleba, dva obložte okurkou a přiklopte druhými dvěma krajíci. Rozkrojte na trojúhelníky a zabalte s sebou ven.

Tip: Okurkové sendviče se někdy připravují z bílého toastového chleba, ale pak jsou většinou mdlé. Lepší je použít celozrnný chléb, ale dobrý je na sendviče také žitný, semínkový nebo jiný výraznější chleba.

Vepřové kotlety s okurkovým relishem

Relish je něco mezi dipem a salátem z velmi malých kousků zeleniny. Skvěle se hodí nejen ke grilovaným masům nebo zelenině.

4 porce, 25 minut

4 kotlety

1 lžíce olivového oleje

sůl a pepř

Na relish:

1 rajče

½ okurky

2 jarní cibulky

½ červené chilli papričky

po 1 lžíci olivového oleje, hladkolisté petrželky a limetové nebo citronové šťávy

Kotlety potřete olejem a nechte je krátce odležet. Pak je ogrilujte tak, jak je máte rádi, podle tloušťky masa alespoň 5 minut z každé strany. Hotové maso osolte, opepřete a nechte krátce odležet. Mezitím připravte relish. Rajče rozpulte a odstraňte semínka. Okurku i cibulky nakrájejte na kostičky, chilli papričku na velmi jemno, petrželka najemno. Smíchejte se zbytkem surovin a podávejte na kotletách nebo stranou.

Okurková polévka

Ideální pro zužitkování trochu vodnatých a trochu oschlých kousků ze zahrady. Navíc je vynikající teplá stejně jako studená.

4 porce, 20 minut

2 lžíce olivového oleje

svazek jarní cibulky

1 lžička římského kmínu

1 okurka

½ hlávky salátu nebo čínského zelí

300 g hrášku

1 litr vody nebo zeleninového vývaru

sůl a pepř podle chuti

jogurt nebo ochucený olej na dochucení

Na oleji krátce orestujte na kolečka nakrájenou cibulku. Přidejte římský kmín, nechte jen velmi krátce rozvonět a pak přisypte veškerou zeleninu. Zalijte litrem horké vody nebo vývaru a nechte zeleninu asi 7 minut povařit – aby zkřehla, ale nerozvařila se. Pak vše rozmixujte ponorným mixérem dohladka. Ochutnejte, podle chuti osolte a opepřete a podávejte polévku samotnou, případně s kopečkem jogurtu anebo zakápnutou ochuceným olejem.

Tip: Ochucený olej použijte podle chuti, protože polévka je velmi jemná a dobře se spojí téměř s čímkoli. Určitě se nebojte zkusit bylinkový, česnekový nebo třeba chilli olej.

Okurková polévka bude skvěle chutnat teplá i vychlazená. Zdroj: Shutterstock

Květáková rýže s okurkovou raitou

Zkuste pro jednou vyměnit klasickou rýži za tu, kterou tvoří jen květák. Příprava je snadná a rychlá, a zvýšíte tak počet svých denních porcí zeleniny.

4 porce, 45 minut

1 květák

1 lžíce oleje

Po 1 lžičce kurkumy a mletého koriandru

2 bobkové listy

½ lžičky římského kmínu

1 konzerva cizrny

1 paprika

1 červená cibule

sůl

Na raitu:

150 ml jogurtu

¼ okurky

velká hrst máty

1. Květák očistěte, omyjte a rozeberte na růžičky. Nejlépe po částech v robotu nebo sekáčku rozmixujte několika pulzy na konzistenci podobnou rýži. Květák dejte do mísy a nechte v mikrovlnné troubě předvařit 3 minuty na vyšší stupeň.

2. Ve větší pánvi zahřejte olej a do něj přidejte veškeré koření. Nechte krátce rozvonět, pak přidejte květákovou rýži a pořádně promíchejte. Nechte restovat na vyšším plameni asi 3 minuty. Pak přidejte cizrnu, na kousky nakrájenou papriku a na tenká kolečka nakrájenou cibuli.

3. Na raitu smíchejte dohromady nahrubo nastrouhanou okurku s jogurtem a nasekanou mátou. Podávejte s květákovou rýží.

Letní okurková limonáda

Anglicky se jí často říká cooler. Proč? Protože ochladí i bez ledu. Ale pokud chcete, můžete ji trochu přiostřit.

8 porcí, 10 minut

1 litr vody

100 g cukru

1 menší okurka

250 ml citronové šťávy (z asi 7 citronů)

Přiveďte k varu 250 ml vody a nechte v ní rozpustit cukr. Okurku očistěte, nakrájejte na větší kusy a rozmixujte s 250 ml studené vody dohladka. Pak přeceďte, abyste odstranili nežádoucí dužninu (pokud ji ale máte rádi a nebudete pít limonádu brčkem, klidně ji nechte, jak je) a případně vymačkejte, ať dostanete co nejvíc okurkové šťávy. Smíchejte ji s 250 ml sladké vody (trochu jí zůstane???), citronovou šťávou a 500 ml vody. Ochutnejte, podle potřeby přislaďte nebo nařeďte a podávejte vychlazené, nejlépe s pár plátky okurky na ozdobu.

Limonáda z okurek vás v horkých letních dnech parádně ochladí. Zdroj: Shutterstock

3x nejlepší nakládačky

Česká lednice, ve které by se alespoň občas neobjevily naložené okurky, nejspíš neexistuje. Zahrádkáři i nadšení kuchaři jich nejspíš budou mít plnou čestnou polici ve spíži.

Rychlé

2 velké sklenice, 30 minut + 24 hodin odležení

Oloupejte podle libosti 4 okurky a nakrájejte je na kolečka. Pokud chcete, aby byly okurky pěkně křupavé, naložte kolečka na 20 minut do mísy s ledem, a pak je pečlivě osušte. V rendlíku smíchejte 700 ml octa (vinný bude jemnější a lepší), 550 ml vody, 2 a ½ lžičky nejodizované soli, 3 lžíce hořčičných semínek, 3 lžíce semínek koriandru, 3 lžíce celého pepře a 2 bobkové listy. Přiveďte k varu a pak nechte jen lehce probublávat 10 minut. Okurky napěchujte do sklenic střídavě se čtyřmi na kolečka nakrájenými jarními cibulkami, 6 stroužky česneku nakrájenými na plátky a přidat můžete i na kolečka nakrájené chilli papričky podle chuti. Zalijte nálevem tak, aby byla veškerá zelenina ponořená.

Klasické

2 velké sklenice, 30 minut + zavaření a odležení

Na nálev svařte asi 1 litr vody s 300 ml octa, 80 g cukru a 40 g soli. Do sklenic dejte nejprve koření – do každé 4 celé pepře, 2 kuličky nového koření, 2 hřebíčky, 1 malou lžičku hořčičného semínka, několik koleček mrkve a cibule a pár snítek kopru, podle chuti. Pak do sklenic napěchujte okurky nakládačky. Navrch znovu přidejte mrkev a cibuli, zalijte ještě horkým nálevem a pečlivě zavíčkujte. Sklenice pak sterilujte při 80 °C asi 20 minut.

Sladké

2 velké sklenice, 30 minut + odležení

Nakrájejte na kolečka 7 okurek a 2 velké cibule. Posolte 150 g soli a nechte přes noc stát. Druhý den sceďte a šťávu, kterou zelenina pustila, vylijte. Do hrnce dejte zeleninu, přijdete 1,5 kg cukru, 1,5 l vinného octa, 2 lžičky kurkumy a 1 lžíci hořčičných semínek. Přiveďte k varu. Horké plňte do sklenic a pevně zavíčkujte. Pokud chcete, můžete ještě zavařit.

Nakládané okurky zaujímají čestné místo téměř v každé české spíži. Zdroj: Shutterstock

Zdroj: časopis Receptář