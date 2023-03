Olej po smažení nevyhazujte. Lze ho znovu použít díky tomuhle triku pro šetřílky

Při smažení je velmi často potřeba použít velké množství oleje. Může se jednat až o půl litru! V takovém případě je obrovská škoda ho hned po prvním použití vylít. Máme pro vás několik triků, díky kterým olej po smažení ještě skvěle využijete.

Problém spousty lidí tkví ve vyhazování oleje hned po prvním smažení řízků nebo jiných jídel, i když se dá ještě krásně využít.

Podívejte se na video, jak účinně vyčistit olej po smažení, tak aby se dal ještě použít:

Přefiltrování použitého oleje

Pokud jste doteď použitý olej vyhazovali, bylo to nejspíš z toho důvodu, že se v něm usadily drobné kousky nečistot. Stačí si však vzít na pomoc kávový filtr, který vše nežádoucí zachytí. Vychladlý olej přelijte přes kávový filtr do uzavíratelné nádoby. V průhledné sklenici můžete vidět, jak je olej krásně přefiltrovaný a není tak žádný důvod k jeho vyhození.

Kostky z oleje v mrazáku

Přefiltrovaný olej můžete dál přelít do formy na led a strčit do mrazáku, kde vám vydrží velmi dlouho. Takový způsob uchování je vhodný právě tehdy, pokud smažíte jednou za čas. V případě potřeby pak stačí sáhnout do mrazáku a vzít si tolik kostek, kolik potřebujete. Zároveň, jestliže si chcete dělat i led, stačí po ztuhnutí přendat kostky do pytlíku a uchovávat tak olej mimo tvořítko na led.

Do zásobníku na led vložte kousky rozmarýnu pro aromatickou chuť a zalijte přefiltrovaným olejem. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Vyčištění želatinou

Dalším způsobem, jak olej po smažení vyčistit, je pomocí kolagenu neboli želatiny. Ta dokáže pohltit veškeré nečistoty v oleji, čímž ho dokonale vyčistí. Uvařte trochu vody, kterou přelijte do hrníčku, přičemž na čtvrt litru oleje použijte půl hrnku vody. Poté přisypte lžičku želatiny v prášku a směs rozmíchejte, dokud se vše dokonale nepropojí. Následně už jen želatinu vylijte do vychladlého oleje a dejte na několik hodin do lednice. Želatina s nečistotami se usadí na dnu pánve a navrchu zůstane čistý olej.

S narůstajícími cenami oleje je dobré ho využít i několikrát. Zdroj: Shutterstock

Kam s ním?

Pokud už olej vyhodíte, víte kam? V běžném koši nebo v odpadu může znečišťovat životní prostředí. Nikdy byste ho neměli vylévat do záchodu či dřezu, mimo jiné vám může ucpat odtok. Existují speciální kontejnery, určené přímo na použitý olej, využijte je.

Při čištění pánve od oleje pomůže sůl

Stejně jako zbavení se správným způsobem přepáleného oleje, tak i pánev po něm byste měli náležitě vyčistit. Do horké pánve nalijte trochu vody a pomocí houbičky na tyčce lehce očistěte dno. Poté ji vylijte, do pánve nasypte trochu soli a opět nalijte vodu. Společně dočistěte pánev a následně už jen opláchněte. Uvidíte, jak se potom bude pánev zase lesknout!

Zdroje: aazdravi.cz, plnezdravi.cz, umimeporadit.cz