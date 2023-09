Olej: Tenhle úžasný trik s vnitřním víčkem lahve zná málokdo. Podívejte

Oleje mají v kuchyni nezastupitelné místo. Ochutí, osmaží či zjemní pokrmy. Problémem je ale jejich dávkování, které má být přiměřené. Známe jeden jednoduchý trik s víčkem, který vám s tím pomůže.

V obchodní síti narazíte na spousty olejů - od sezamového, avokádového dýňového, olivového, kokosového až po klasický řepkový. Zajímavé je, že i když se jedné o tuky, každý z nich v pokrmech funguje úplně jinak. Proto odborníci doporučují, abyste si zjistili, na co je který olej vhodný a pak ho správně vytěžili. Nejrozšířenější sortu tvoří takzvané rafinované oleje, které jsou chuťově neutrální, tepelené zpracované (takže neobsahují nečistoty a ani pesticidy) a díky tomu se nepřipalují a jsou vhodné i na smažení. Nerafinované (takzvaně panenské) mají výraznější chuť, vitaminy a jsou vhodné do studených pokrmů a salátů.

Ve videu (YouTube, kanál Kuchyně Lidlu) vám Roman Paulus řekne, jak využít olivový olej v kuchyni:

Dýňový olej

Obsahuje hodně nenasycených kyselin a také minerály (hořčík, draslík, fosfor). Je extrémně zdravý, protože redukuje hladinu cholesterolu v krvi, čímž chrání srdce. Nikdy ho ale nepoužívejte na vaření, smažení nebo pečení. Nejlépe vynikne ve studených pokrmech, jako jsou saláty, marinády či dresinky. Jeho jedinečnou chuť můžete vytěžit na příklad při zdobení palačinek, kterým propůjčí oříškovou chuť.

Sezamový olej

Přestože je lisovaný zastudena, můžete ho použít nejen na dochucování saltáů, zálivek, dresinků či sýrů. Díky tomu, že jeho "kouřový bod je 177, můžete ho použít i na teplenou úpravu jídel. Má příjemnou oříškovou chuť a nejlépe vynikne v asijských specialitách.

Kokosový olej

Je plný živin, proto se používá za studena i jako zkrášlující péče na vlasy i pleť. Díky vysokému kouřovému bodu a nasládlé chuti vám poslouží i jako tuk na smažení palačinek či lívanců.

Olivový olej

K mání je v různých kvatlitách a verzích. Panenský olivový olej se hodí do salátů či pomazánek. Přestože má kouřový bod 191°, nedoporučuje se používat na vaření, protože žárem a vysokou teplotou se mohou jeho živiny zničit. Naopak rafinované olivové oleje můžete použít jako tuk do slaných koláčů či na potření pizzy.

Olivový olej patří mezi oblíbené stálice na českém trhu. Zdroj: Profimedia

Slunečnicový olej

Má hodně vitaminu E a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Vhodný je na krátké restování pokrmů při nižších teplotách. Co mu ale nesvědčí je dlouhé smažení (například při opékání řízků), protože se pak rychle připaluje.

Řepkový olej

K dostání je jak lisovaný za studena, tak i v refinované verzi. Pravdou je, že jde o jeden z nejdravějších tuků vobec. Obsahuje vysoké množství omega 3 mastných kyselin a snižuje neprůchodnosti cév a trombóz. Vzhledem k tomu, že je jeho kouřový bod až 240°, můžete ho použít do studené i teplé kuchyně. Výborný je zejména na smažení, protože se zbytečně nepřipaluje.

Fígl s víčkem na lahvi oleje

Pokud si kupujete olej v lahvích, může se stát, že dávkování oleje trochu přeženete. Jídlo pak bude zbytečně mastné a kalorické. Proto máme pro vás jednu extra vychytávku, která zaručí, že ho zbytečně nepoužijete víc, než byste chtěli. Jak na to?

Odšroubujte uzávěr a odlomte bezpečnostní plastovou bezpečnostní krytku. Ale pozor, tenhle kousek umělé hmoty nevyhazujte! Naopak ho dejte do hrdla lahve, ale rubem vzhůru. Díky tomu se láhev částečně ucpe a dávkování bude sofistikovanější. Zkuste to a uvidíte, že to skvěle funguje.

Zdroje: www.youtube.com, www.olivum.cz