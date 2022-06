Které pokrmy nesmíte nikdy smažit na olivovém oleji. Většina lidí chybuje

Přestože nejsou smažené pokrmy prospěšné našemu tělu, jsou poměrně oblíbené. Mnoho z nás se chce alespoň vyhnout použití nezdravých tuků a používá ke smažení olejový olej. Je to však správné?

Panenský olivový olej

Tolik ceněný a oblíbený panenský olivový olej je získaný z oliv (Olea europaea) především klasickým lisováním nebo jinými mechanickými postupy. Nepoužívají se žádné chemikálie, tepelné zpracování ani další postupy. Používá se nejen při výrobě pokrmů, ale často je také využíván v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

Tolik ceněný a oblíbený olivový olej je získaný z oliv (Olea europaea) především klasickým lisováním nebo jinými mechanickými postupy. Zdroj: shutterstock.com

Když smažené, tak co nejkvalitnější

V případě, že si smažená jídla dopřáváte, měli byste dbát na jejich kvalitu. Jedná se samozřejmě o kvalitní potraviny, ale také o tuk, v němž si jídlo připravujete. Měřítkem kvality oleje na tepelnou úpravu je především jeho tepelná stabilita. Konkrétně jeho hraniční teplotní bod, při kterém se olej už začíná přepalovat. Druhým důležitým faktorem je samozřejmě obsah nenasycených mastných kyselin, které zdravotně prospívají našemu tělu.

Panenský olej je nejzdravější

Již od nepaměti je panenský olivový olej považován za opravdový zázrak. V případě, že si ho dopřáváte pravidelně, skvěle předcházíte všem možným srdečním a cévním chorobám, a podle posledních výzkumů i nebezpečným onemocněním rakoviny. Většina z nás používá olivový olej za studena do salátů, nebo například do těstovin či rizot, popřípadě k pečení ryb. Ale jak je to se smažením při vyšších teplotách? Hodí se, nehodí? A když, tak v jakých případech?

Klidně restujte

Protože je olivový olej mnohem zdravější než ostatní tuky, velice snadno je může v kuchyni nahradit. Dokonce tak snížíte spotřebu, například 1 velká lžíce másla odpovídá ¼ lžičce olivového oleje. A je tu další výhoda. Tento druh oleje můžete použít i vícekrát, klidně i pětkrát za sebou. Jestliže smažíte cokoliv na pánvi v olivovém oleji, určitě se ho nezbavujte, protože na něm můžete příští den orestovat ještě oblíbené těstoviny, které nasají příchuť původního jídla.

Pozor na zásadní přešlap!

Jakmile si zvolíte ke smažení olivový olej, nesmí se z něj nikdy při zahřívání začít kouřit. V tento moment totiž překročí tzv. kouřový bod, v němž se mohou uvolňovat zdraví škodlivé látky. U extra panenského olivového oleje se tato teplota běžně pohybuje kolem 210 až 215 °C, což je o mnoho víc než u jiných olejů. Dokonce je problém vůbec takové vysoké teploty při smažení u olivového oleje dosáhnout.

Nefiltrovaný panenský olivový olej

V tomto případě buďte velice obezřetní, protože tento druh oleje obsahuje mikroskopické části oliv, a proto byste ho neměli v žádném případě nikdy používat při vysokých teplotách. Velice snadno by se kousky oliv mohly připálit. Perfektně se však hodí do studené kuchyně.

Nefiltrovaný panenský olivový olej se hodí jen k rychlému orestování čerstvé zeleniny nebo na přípravy těstovinových omáček. Zdroj: shutterstock.com

Zapomeňte na řízky a hranolky

Na smažení tohoto druhu jídla není použití olivového oleje opravdu to pravé ořechové. Při déletrvající vyšší teplotě než je 200 °C by se vám zcela jistě přepálil. Ovšem plně ho využívejte k veškerému dušení, restování i kratšímu vaření, a to bez jakýchkoliv obav.

Zdroje: www.healthline.com, www.lozanocervenka.cz, www.cs.medlicker.com