Jak udělat základní omáčku k masu. Většina lidí neumí vývar a omáčku zkazí

Grilované či pečené plátky masa mohou na talíři působit poněkud suše, a proto je žádoucí k nim připravit nějakou tu lahodnou omáčku. Receptů najdete hned několik, tou nejlepší a zároveň nejjednodušší je ale ta vůbec nejklasičtější hnědá omáčka, která chuť masa nepřebije a jen ji pozvedne a dodá mu šťavnatost. Postup na její přípravu je ve své podstatě velmi jednoduchý, přesto ale s výsledkem častokrát nejsou mnozí spokojeni. Možná se dopouští chyby při vaření vývaru.

Zdroje: kucharkaprodceru.cz, wikihow.cz, toprecepty.cz

Steaky a pečené maso se takřka neobejdou bez dobré omáčky, která podtrhne jejich chuť a zároveň zachrání ty kousky, které se v průběhu přípravy trochu vysušily. Nejrozšířenějšími omáčkami jsou omáčky pepřové, smetanové anebo sýrové. Všechny jsou sice vynikající, avšak častokrát pak při konzumaci masa není vůbec cítit jeho chuť, ale jen výraznost omáček. To ale není případ klasické hnědé omáčky, která se ze všech možných variant k masu hodí pravděpodobně úplně nejvíce. A co víc, její příprava je až banální. Součástí této omáčky je kuřecí vývar, na jehož přípravě je nutné dát si záležet. Jen tak bude klasická omáčka skutečně chutná a úžasně voňavá.

Některé kousky masa se bez omáčky zkrátka neobejdou. Zdroj: Shutterstock

Chyby při vaření vývaru

Kdo by si myslel, že kvalitní vývar spočívá jen v naházení kostí, koření a kořenové zeleniny do jednoho hrnce, jejich zalití vodou a v následném vaření, ten by se šeredně pletl. Vývar totiž při vaření vyžaduje mnohem důkladnější péči, než by se na první pohled vůbec mohlo zdát.

V první řadě je nutné předpéct kosti, které vývaru dodají sílu a chuť. Postačí je krátce opražit v troubě. Naskládejte je na plech a vložte do trouby předehřáté na 200 °C asi na dvacet minut. Zeleninu před vařením pokrájejte na menší kousky a zlehka ji opražte na troše másla. Její chuť a vůně se tak podstatně zvýrazní.

Základem omáčky je dobrý a poctivý vývar. Zdroj: Shutterstock

Vůbec nejčastější chybou, které se mnozí při vaření vývaru dopouštejí, je teplota vody, v níž se kosti, maso a zelenina vaří. Když se maso a zelenina v hrnci zalijí studenou vodou, je třeba ji přivést k varu. Následně je ale nutné plamen okamžitě stáhnout na minimum. Vývar nikdy nemá bublat, jen velmi mírně, možná až nepatrně probublávat. Myslete také na to, že správný kuřecí vývar je nutné vařit minimálně dvě hodiny.

Mnohokrát se taktéž stává, že je vývar sice chuťově výborný, ale je zakalený. Pokud jste se s tímto jevem setkali i vy, pravděpodobně špatně (nebo vůbec) sbíráte pěnu, která se začne z kostí uvolňovat krátce poté, co vývar dosáhne teploty varu. Vezměte si lžíci anebo ideálně děrovanou naběračku a pěnu zpočátku vaření poctivě sbírejte. Vaše snažení se rozhodně vyplatí.

Základní omáčka k masu

Budete potřebovat:

3 lžíce másla

3 lžíce hladké mouky

2 hrnky vývaru

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si na pánvi rozehřejeme tři lžíce másla a následně je zasypeme moukou. Snížíme plamen a všechno společně důkladně mícháme, dokud nevznikne jíška. Následně na pánvi jíšku pražíme tak dlouho, dokud nezíská správnou barvu. Čím tmavší bude, tím tmavší pochopitelně bude i výsledná omáčka.

V dalším kroku do pánve přilijeme i vývar. Ještě předtím jej ale ohřejeme. Do pánve jej přiléváme velmi pomalu a za stálého míchání. Přivedeme omáčku k varu a necháme krátce zredukovat, dokud nedosáhne požadované konzistence. Myslete přitom na to, že po mírném zchladnutí omáčka ještě trochu zhoustne. Na závěr omáčku dochutíme solí a pepřem a můžeme podávat.

Základní omáčka k masu z výpeku

Omáčka z výpeku je ještě jednodušší. Nepracuje se při ní s moukou a časově je tak mnohem méně náročná. Zároveň má i masovější chuť díky výpečkům. Nevýhodu pak ale představuje fakt, že prakticky není možné ji připravit ve větším množství.

Budete potřebovat:

1 šálek vývaru

1 větší lžíci másla

Postup:

Po opečení masa zbydou na pánvi malé výpečky, které v této omáčce hrají podstatnou roli. Ještě do horké pánve nalijte šálek vývaru a míchejte. Zvyšte plamen na maximum a tekutinu redukujte tak dlouho, dokud postupně nezhoustne. Na závěr odstavte pánev z plotny a vhoďte do omáčky studené, na menší kousky pokrájené máslo. Za stálého míchání nechte máslo v omáčce rozpustit a můžete podávat.