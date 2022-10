Vepřové na kmínu: Retro klasiku podle našich babiček nic nepřekoná

Vepřové na kmínu patří mezi absolutní klasiky české kuchyně a pochutnávaly si na něm už naše babičky. Tento legendární pokrm, který se těšil velké oblibě hlavně v dobách socialismu, se ovšem ze stolů začal postupně vytrácet. Přitom jde o o rychlou a vynikající pochoutku.

Přemýšlíte-li, co nachystat rodině k nedělnímu obědu, a docházejí vám nápady, zkuste vsadit na osvědčenou českou klasiku, kterou je vepřové maso na kmínu. Jednoduchý recept nabízí delikátní pokrm, ke kterému můžete podávat celou škálu příloh.

Socialistické recepty

Během socialismu vzniklo několik receptů, které se rychle dočkaly obrovské popularity. Nejen během nedělních obědů se na stolech v československých domácnostech objevovaly pokrmy jako kuře á la bažant, katův šleh, kapustové karbanátky, čevabčiči anebo právě vepřové na kmínu.

A k socialistickým receptům se mnozí rádi vracejí i dnes. Nejen proto, že by chtěli zavzpomínat na staré časy, ale také z toho důvodu, že jsou zkrátka podle některých lidí pokrmy z dob socialismu chutnější a poctivější. Hlavně pak, jsou-li připravené podle původních receptur.

Vepřové na kmínu

Asi nikdo se nebude snažit vyvracet, že zkrátka nejlépe uměly vařit naše babičky. A právě proto se na přípravu vepřového masa na kmínu nejvíce hodí recept, kterého se při přípravě tohoto pokrmu samy držely.

Připravte si 1 kilogram vepřové plece a nakrájejte ji na menší kostky. V hrnci si rozehřejte 120 gramů sádla a na něm orestujte 200 gramů najemno nakrájené cibule. Cibuli v hrnci zasypte 3 gramy drceného kmínu, nechte krátce rozvonět a přidejte do hrnce i nakrájené maso. To osolte 30 gramy soli a na středním plameni maso za stálého míchání pár minut opékejte, aby se ze všech stran dobře zatáhlo.

Kmín má skvělou chuť i aroma. Kromě toho dokáže zklidnit zažívací trakt a působí proti nadýmání. Zdroj: Profimedia

Dokonale hladká omáčka

Maso následně zalijte asi 1/2 litrem vroucí vody a pod pokličkou jej duste doměkka. Jakmile je maso měkké, z hrnce jej vyndejte a šťávu z něj provařte, dokud se prakticky tekutina neodpaří. V tu chvíli do hrnce přidejte 100 gramů hladké mouky a míchejte, dokud neupražíte zlatavou jíšku. Přilijte do hrnce 700 mililitrů vlažné vody a vařte do doby, než bude mít omáčka vámi požadovanou konzistenci.

Pak máte dvě možnosti. Někomu semínka kmínu v omáčce nevadí, a tak nemusí ztrácet čas s jejich odstraňováním. Pokud ale nechcete, aby vám kmín při konzumaci křupal mezi zuby, hotovou omáčku přeceďte. Následně do ní vraťte maso a je hotovo.

Vepřové na kmínu podávejte s knedlíkem, rýží nebo třeba pečenými bramborami. Dobrou chuť!