Mráz, vítr a déšť se začínají utlumovat a přichází opět teplo. Pokud máte v těchto teplých dnech chuť na něco lehkého, co vás zároveň zasytí, udělejte si tyto smažené brambory s naprosto dokonalou omáčkou. Nebudete litovat.

Počasí je neuvěřitelně mocné, a ačkoliv si to možná neuvědomujete, ovlivňuje téměř všechno. Nejen vaše oblečení, ale také vaši náladu, vaši energii, a dokonce i pocit hladu. Obecně je známo, že když je zima, máte více chuť na věci, které jsou teplé a zasytí vás.

Když však venku svítí a hřeje slunce, pocitově máte menší hlad a vaše tělo ocení něco, co je lehké na trávení, ale zároveň zasytí váš žaludek. Proto vůbec není od věci si následujích zářijových teplých dnech udělat tyto smažené brambory a omáčkou. Je to jednoduchý, ale velice chutný recept, kterým nikdo zaručeně neopovrhne.

Youtube video recept na česnekový dip k bramborám najdete na Youtube kanále French Cooking Academy:

Zdroj: Youtube

Lehký oběd do teplých dní

Určitě znáte šťouchané brambory a smažené brambory. Napadlo vás ale někdy tyto dva druhy spojit? Přesně to totiž uděláte v následujícím receptu. Jako první si vezměte brambory, umyjte je a se slupkou je uvařte.

Jakmile bramborami snadno projde nůž, jsou hotové. Sceďte, nechejte brambory chvíli odstát, a následně je nechejte oschnout. Druhým krokem je brambory rozdrtit. Vezměte si vidličku či šťouchadlo a brambory jednotlivě rozmačkejte naplocho.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Brambory si rozšťouchejte.

Nyní můžete přejít k omáčce. Tato omáčka je jednoduchá a bramborám dodá tu správnou chuť. Do dostatečně velké misky dejte šálek zakysané smetany, čtvrt šálku majonézy, polovinu hrnku nadrobno nasekané pažitky, nasekaný stroužek česneku, lžičku nastrouhané citronové kůry, lžíci citronové šťávy a špetku soli a pepře. Veškeré ingredience zamíchejte a dejte do lednice. Během toho, co se bude dip chladit, si dodělejte brambory.

Výtečné brambory s výtečnou omáčkou

Předehřejte si troubu na 218 stupňů celsia a vymažte plech olejem. Poté na plech rozprostřete šťouchané brambory. Do malé mističky nalijte trochu olivového oleje a přidejte k němu mletou papriku a mletý česnek. Zamíchejte a tímto olejem potřete brambory.

Osolte a opepřete je, a pak už je můžete dát do trouby. Tam brambory pečte 30-40 minut. V polovině tohoto času je otočte, aby byly hezky rovnoměrně propečené a křupavé. Jakmile budou křupavé a upečené dozlatova, přendejte je opatrně na talíř a máte hotovo. Vyndejte z lednice omáčku a můžete podávat. Dobrou chuť.

Zdroje: www.milujivareni.cz, www.recepty.cz