Domácí omáčka na špagety do sklenic: Italskou z pečených rajčat nic nepřekoná

Rychlý oběd i královská lahůdka. Obojí mohou být těstoviny s omáčkou. Připravte si zásoby lahodné omáčky na špagety z pečených rajčat, budete ji milovat.

Italská pasta je pojem sám o sobě. Těstoviny k hlavnímu jídlu vůbec nemusí nutně znamenat rychlovku, když nevíte, co vařit. Naopak. Pokud zvolíte kvalitní vstupní suroviny, včetně čerstvých těstovin, které se dnes dají sehnat naprosto bez problémů, a podpoříte je lahodným zralým sýrem, božská mana je na světě. Těstoviny s rajčaty jsou navíc vděčný pokrm, který milují i děti. Pojďte mu naproti a připravte si domácí rajčatovou omáčku na těstoviny do sklenic.

Žádná kupovaná se jí nevyrovná

Rajčatová omáčka se hodí nejen na špagety, lasagne nebo gnocchi, ale třeba i k rýži nebo knedlíkům. Připravte si tu nejlahodnější z pečených rajčat. Žádná kupovaná se jí absolutně nevyrovná. Jak na ni? Podívejte se ve videu:

Kupované omáčky jsou většinou drahé a chuťově nejsou nic moc. Pokud tedy bojujete s přebytky úrody, dejte se do výroby své vlastní omáčky. Uvidíte, že jste lepší nejedli.

Rajčata na plech

Plech vyložte pečicím papírem a očištěná rajčata rozkrájejte na poloviny. Naskládejte je na plech, osolte, zlehka opepřete a dejte zapéct do trouby. Pečte při 200 stupních Celsia, dokud se nezačnou zatahovat a karamelizovat na povrchu. Trvá to zhruba půl hodiny. Mezitím se vrhněte na další krok.

Bylinky dodají chuť

Lahodnou omáčku získáte nejen zralými plody rajčat, ale také bylinkami, kterými ji skvěle dochutíte. Připravte si dvě větší cibule. Červená má skvělou chuť. Oloupejte ji a najemno nakrájejte. Stejně tak si oloupejte 5 stroužků česneku a nasekejte. Nyní přijdou na řadu bylinky. Použijte čerstvé – bazalku, tymián a petrželku. Pokud byste chtěli omáčku na přípravu boloňské směsi, udělejte si pár sklenic s libečkem, který funguje jako přírodní maggi a dodá pokrmu šmrnc.

Do hrnce a je skoro hotovo

V hlubším hrnci rozpalte olivový olej a nechte na něm zpěnit cibulku. Měla by chytit lehounce hnědou barvu. Vsypte i česnek a restujte. Vhoďte bylinky a nechte je rozvonět. Úplně na konec přidejte do hrnce pečená rajčata, nezapomeňte i na vypečenou šťávu. Povařte dalších 25 minut a na závěr rozmixujte. Nebojte se rozmixovat i bylinky. Dodají omáčce neotřelou a svěží chuť. Pokud je omáčka příliš hustá, můžete přidat trochu vody nebo zeleninového vývaru. Omáčku ochutnejte a dolaďte solí, pepřem a popřípadě troškou cukru. Pokud milujete pikantní, klidně přidejte i pár chilli vloček. Omáčku naporcujte do čistých sklenic a zavařte tak, jak jste zvyklí. Zavařená omáčka vydrží ve sklenicích klidně rok, pokud ji nesníte dřív.

Tip na závěr

Bylinky a koření kombinujte podle své chuti, stejně jako množství ingrediencí. Pohrát si můžete i se strukturou. Buď si rozmixujte omáčku dohladka, nebo ponechte pár rajčatových půlek v celku.

