Nejlepší máslová omáčka k přírodním řízkům: Trik šéfkuchařky s vínem a octem

Také milujete přírodní řízky, ale štve vás, že bývají suché? Pak si na ně spolu s námi připravte skvělou máslovou omáčku, kterou milují šéfkuchaři po celém světě. Vznikla prý úplnou náhodou a oficiálně se jí říká beurre blanc.

Možná jste to nevěděli, ale traduje se, že oblíbená máslová omáčka beurre blanc vznikla náhodou. To když francouzská šéfkuchařka připravovala omáčku béarnaise, ale zapomněla do ní přidat žloutky. Nejprve si myslela, že omáčku vyhodí, ale nakonec si řekla, že ji přece jen zkusí k rybám. A obliba beurre blanc přetrvává dodnes a je považována za jednu z nejlepších omáček právě třeba k přírodním řízkům.

Omáčka podle královny francouzské kuchyně

My si ji dnes připravíme podle profesionální kuchařky a královny francouzské kuchyně Julie Childové. Ideální je, že tato kniha je psána pro amatéry, její postupy tak zvládne každý a výsledný efekt bude jako od profesionála.

Pamatujte, že omáčka beurre blanc musí mít jemnou a delikátní chuť. Hodí se kromě zmíněných přírodních řízků i k rybám, jako jsou například candát, losos nebo treska. Je totiž založena pouze na víně a másle.

Omáčka beurre blanc má jemnou a delikátní chuť díky máslu a bílému vínu. Zdroj: Shutterstock

Máslová omáčka k přírodním řízkům

Pokud si tedy chcete oběd či večeři ozvláštnit, uvařte si domácí beurre blanc a nebudete litovat. Stačí si připravit 250 g másla, 50 ml suchého bílého vína, 25 ml vinného octa, 3 menší šalotky a sůl.

V hrnci si rozehřejte lžíci másla a najemno nakrájenou šalotku. Nechte ji zesklovatět a přilijte bílé víno s vinným octem. Osolte, nechte tekutinu zredukovat na minimum a postupně zašlehávejte máslo. Odstavte z plotny a omáčku přeceďte.

Šalotku nakrájejte najemno. Zdroj: Shutterstock

Vzniklou krémovou omáčku lehce dochuťte pepřem a dosolte. Pokud chcete ještě trochu větší originality, k šalotce přidejte pár snítek tymiánu a omáčku posypte sekanou pažitkou. Uvidíte, že si pochutnáte a přírodní řízky už nebudete chtít jist jinak.

