Naše babičky uměly zahustit omáčku bez mouky a skvěle. Toto je jejich trik

Máte chuť na omáčku, ale nechcete se pouštět do jíšky, anebo se chcete použití mouky v omáčce zcela vyhnout? Nezoufejte, existuje hned několik triků, jak se mouce v pokrmu vyhnout. Pojďte se na ně s námi podívat.

Česká kuchyně je plná lahodných omáček, jejichž základ je tvořen jíškou. Vždyť i klasická koprovka se bez mouky takřka neobejde. Nebo ano? V posledních letech se bílá mouka ocitla na pranýři výživových poradců jako nezdravá potravina. Navíc se najdou i tací, kteří mouku ve svém jídelníčku mít skutečně nemohou ze zdravotních důvodů. Jak si dopřát poklady české kuchyně a vyhnout se mouce?

Některé pokrmy se přirozeně zahustí samy. Není potřeba do nich přidávat mouku. Zdroj: shutterstock

Variant je několik

Nejzdravějším zahušťovadlem je přirozeně zelenina. Do spousty omáček ji lze skvěle zakomponovat tak, že po jejím rozmixování jsou husté tak akorát a navíc v nich nejsou cítit. Nezainteresovaný člověk nepozná, že je něco jinak. Možná budete překvapení, ale zahustit se takto dají i bílé omáčky, do kterých byste to rozhodně neřekli. Jak na to, se podívejte na videu:



V případě koprové omáčky nebo křenové omáčky k zahuštění použijte oloupanou cuketu a bílé fazole. Cuketu stačí nakrájet na větší kostky a osmahnout na trošce másla nebo oleje. Zalijte ji vodou nebo vývarem, vsypte plechovku bílých fazolí (vodu z nich předem slijte) a provařte. Jakmile je cuketa měkká, do mísy si naběračkou odeberte většinu tekutiny a cuketu s fazolemi rozmixujte. Podle konzistence dolévejte cuketový vývar tak, aby vznikla krémová omáčka. V případě koprovky dochuťte tak, jak jste zvyklí, octem, solí a cukrem, čerstvý kopr přidejte nakonec. V případě křenovky nasypejte do omáčky strouhaný křen, rozmixujte a už jen dolaďte intenzitu štiplavosti.

Brambory umí vše

Brambory jsou snad jednou z nejuniverzálnějších potravin. Pokud vám nedělají dobře luštěniny, popřípadě se jedná o druh pokrmu, který jednoduše ve finále nelze rozmixovat, použijte najemno strouhanou bramboru. Škrob v bramboře se uvolní a omáčku přirozeně zahustí. Skvěle takto zahustíte třeba guláš. Pamatujte ale, že brambora potřebuje svůj čas, nedávejte si tedy do pokrmu na poslední chvíli.

Díky své chuťové neutrálnosti je cuketa opravdu univerzální. Zahušťujte s ní omáčky, nebo ji využijte při pečení moučníků. Zdroj: shutterstock

Zelenina nejen jako příloha

Velkou parádu uděláte i se samotnou zeleninou. Vtip je v tom, že jí do pokrmu dáte větší množství, než jste zvyklí a ona sama omáčku přirozeně zahustí. Nejlepší zelenina, která si vystačí sama bez mouky je mrkev, květák, cuketa, dýně. Svíčková si o takový postup vysloveně říká, přidejte do základu víc kořenové zeleniny a ve finále jen rozmixujte. Krémovost omáčce dodá smetana a kostička másla, kterou vmíchejte do pokrmu v samotném závěru jeho přípravy. Bez mouky lze uvařit i rajská, pokud použijete rajčata v plechovce a rozmixujete je.

Cizrna neboli římský hrách je chuťově nevýrazná, přesto lahodná. Klidně ji použijte místo mouky do omáček či polévek. Zdroj: shutterstock

Zdravé luštěniny

Skvělou zahušťovací vlastnost mají i luštěniny. Díky nim jsou pokrmy krémové a zdravé. Pokud použijete bílé fazole, cizrnu nebo červenou čočku, ve výsledném pokrmu je příliš cítit nebudete, dobře se tedy kamuflují. Jinak ale použijte všechny druhy luštěnin, které máte rádi. Pokud se pustíte do klasické čočkové polévky, část luštěnin rozmixujte. Nebude tak třeba zahušťovat polévku moukou. Platí to i v případě čočkové nebo hrachové kaše.

Obiloviny bez lepku

Čím dál oblíbenější jsou v poslední době takzvané pseudoobiloviny. Mezi ně patří například guinoa. Ta má neutrální až oříškovou chuť a pokrm, hlavě polévku vám pomůže též krásně zahustit. Zkusit můžete i amarant nebo jáhly. Pokud se bojíte zkoušet hned něco nového, začněte postupně, třeba rýží. Sehnat se dá různě mletá rýžová mouka a v kuchyní s ní uděláte spoustu parády.

