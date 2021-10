Tři nejlepší omáčky k vepřovému masu: Rychlé, snadné a levné

Vepřové maso je v našich končinách velmi oblíbené. Bohužel však nepatří mezi nejlevnější. Pokud navíc chcete opravdu kvalitu, budete si muset připlatit. Ale vyplatí se to. Taková grilovaná kotleta od farmáře s lahodnou omáčkou prostě stojí za to.

Vepřové maso patří k nejoblíbenějším na světě. A to jak maso samotné, tak výrobky z něj. Kdo by si rád nepochutnal na slanince nebo klobásce? Libové vepřové maso je také zdrojem minerálů, především selenu, zinku, fosforu, železa a thiaminu.

Nejčastěji se připravuje pečené. Mezi nejoblíbenější druhy vepřového masa patří pečeně, krkovice, kýta, plec, panenka, ale i ramínko nebo bůček. Pořádní chlapi si zase pochutnají na pečeném kolenu. Řízky jsou nejlepší z kýty, popřípadě z kotlety.

Vepřové maso má tendenci se vysušovat

Pokud budete maso péct, nezapomeňte ho pečlivě podlévat, má totiž tendenci se vysušovat. Z výpeku můžete připravit skvělou omáčku. A nejen z něj. Omáčky se k vepřovému masu skvěle hodí. Pojďme se podívat na to, které jsou nejvhodnější.

K vepřovému masu je skvělá omáčka houbová. Samozřejmě jsou ideální houby čerstvé, a to zejména hřiby a lišky. Další oblíbenou omáčkou k vepřovému masu, třeba ke kotletě, je omáčka pepřová. Klasikou je omáčka z výpeku, kterou zvládne opravdu každý.

Díky výpeku má výsledná omáčka krásnou barvu. Zdroj: Shutterstock

Omáčka z výpeku

Začněme třeba právě šťávou z výpeku. Z pánve, ve které se opékalo maso, slijte téměř všechen zbylý tuk. Přidejte oloupanou a nadrobno nakrájenou šalotku. Minutu až dvě na středně silném žáru míchejte a opékejte, aby změkla a lehce zhnědla. Opečenou cibuli zalijte vínem a opět promíchejte, aby se ode dna odlepilo co nejvíce přípečků. Nechte téměř všechno víno odpařit, až bude pánev působit suchým dojmem. Obsah pánve zalijte vývarem a nechte 3 až 5 minut pobublávat, odpařovat se a houstnout, objem by se měl svařit na polovinu. Ke konci vaření můžete do pánve přilít šťávu, která se mezitím uvolnila z čekajícího masa. Odstavte a dochuťte solí, případně pepřem. Přidejte máslo a metličkou míchejte, dokud se nerozpustí – tím pomůžete omáčce trochu zhoustnout a propůjčíte jí sametovou hebkost – ovšem omáčku už nenechte přejít varem. Přeceďte a podávejte.

Houbová omáčka

K vepřovému je skvělá také houbová omáčka. Očištěné houby nakrájíme. Na rozpáleném tuku necháme zesklovatět na kostičky nakrájenou cibuli. Přihodíme houby, okmínujeme, opepříme a osolíme. Mícháme, a jakmile pustí vodu, přidáme bobkový list, nové koření, podlijeme malým množstvím vody a dusíme doměkka cca 15 minut (záleží na druhu hub). Šlehačku, zakysanou smetanu a mouku rozmícháme společně s mlékem a přidáme k houbám. Na mírném plameni necháme 15 minut provářet. Dochutíme octem, cukrem, dosolíme podle chuti. Podle potřeby doředíme mlékem či smetanou do požadované hustoty.

Pepřová omáčka je jednou z nejklasičtějších omáček. Zdroj: Shutterstock

Pepřová omáčka s brandy

Jak na skvělou pepřovou omáčku? Nejdříve na pánvi rozpustíme máslo. Nyní přidáme lžíci nakládaného pepře a pěkně jej rozmícháme. Nebojte se pepř trochu pomačkat, ať se z něj uvolní co nejvíce aroma a šťávy. Na řadu přichází koňak nebo brandy, záleží na tom, co máte po ruce - pepřová omáčka tak získá skvělou vůni a chuť. Brandy přilijte do pánve, a pokud vaříte na plynu, lehce pánev nakloňte k plamenu a opatrně oflambovat. Alkohol necháme vyhořet/odpařit a můžete zalít vývarem. Jakmile se omáčka trochu zahustí, dolijeme smetanu. Vaříme a mícháme do zhoustnutí.

