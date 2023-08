Vaříte omáčky v létě? Zahustěte je bez mouky. Snadné fígle vám pomůžou zhubnout

Nejen omáčky, ale i polévky nemusíte nutně zahušťovat klasickou jíškou, ani do nich sypat hned několik polévkových lžic mouky. Zahušťujte chytře a vyzkoušejte pár fíglů, díky nimž se mouky při přípravě nejen omáček snadno vyvarujete.

Mouka dodá pokrmu velmi specifickou a nádherně krémovou konzistenci a u některých pokrmů je její nahrazení spíš na škodu. V drtivé většině pokrmů se ale bez mouky obejdete. Omáčky budou zdravější, jejich chuť bude plnější a vaše kila půjdou dolů. Jak a čím nahradit obyčejnou bílou mouku v omáčkách a polévkách? Pojďme se podívat na jednoduché triky.

Proč nahrazovat?

Mouka je specifická potravina a spousta lidí se jí začalo vyhýbat v domnění, že kilogramy půjdou rychle dolů. V první řadě je dobré si uvědomit, že pokud vás netrápí zdravotní omezení, není potřeba mouku ihned posílat na pranýř.

Rozhodně je ale dobré konzumaci a použití mouky během dne omezit. Zvlášť pokud jsou ostatní denní jídla tvořena pečivem nebo moučnými přílohami. Ač se to může zdát složité, mouku nahradíte v pokrmech velmi snadno. Navíc budou mít intenzivnější a plnější chuť a budou zase o něco zdravější.

Gulášek se šesti

Asi vám vytanou na mysl české klasické pokrmy a říkáte si, jak to může bez mouky fungovat. Odpověď je jednoduchá, opravdu může. A vyhlášený guláš je toho důkazem. Klasický guláš se jí s nadýchanými knedlíky, proto je škoda moukou zahušťovat i samotnou omáčku.

Jak na guláš bez jíšky? Podívejte se v tomto videu:

Vtip je v množství a volbě ingrediencí. Na guláš vždy volte kližku. Klíh, který se uvolní do omáčky jej krásně zahustí. Druhou sázkou na jistotu, i když trochu pracnou, je množství a správná úprava cibule. Říká se, že cibule by mělo být tolik, kolik dáváte do guláše masa.

Neuškodí ji dát ještě o malinko víc a dát si práci s jejím osmažením. Trvá to sice nějaký čas, ale věřte, že tak lahodný guláš jste ještě nejedli. Cibuli klidně smažte postupně v několika dávkách, cílem je, aby byla krásně hnědá a konzistenci měla skoro křupavou. Při dušení guláše se pak štiplavá zelenina krásně rozvaří a dodá mu famózní chuť.



Zelenina a luštěniny

Nejjednodušší je zahušťování zeleninových omáček. Jednoduše přidejte do základu více vstupní zeleniny a tu pak rozmixujte. Až budete příště dělat rajskou, nespokojte se jen s protlakem. Volte samozřejmě ten nejkvalitnější, ovšem chuť a hustotu můžete dohnat drcenými rajčaty, čerstvými (zbavenými slupek), nebo loupanými rajčaty z plechovky.

Bílé omáčky můžete zkusit zahustit luštěninami nebo luštěninovými moukami. Jen musíte volit ty chuťově méně výrazné. Ostatně pochutnat si můžete i na koprovce bez mouky. Jednoduše připravíte základ z bílých drobných, nebo máslových fazolí, povaříte a rozmixujete. Pak dochutíte, jak jste zvyklí, a přidáte kopr na samotný závěr. Skvěle neutrální a zdravá je cizrna, klidně jí dejte šanci.

Omáčku nemusíte nutně zahušťovat moukou. Zkuste luštěniny, více zeleniny, nebo i škrob. Zdroj: Kzenon/Shutterstock.com

Zázračná cuketa

Možná si klepete na čelo při pomyšlení na zahušťování cuketou, ale nenechte se mýlit. Cuketa je skvělá zelenina a díky své neutrální chuti nepokazí žádný pokrm. Do bílých omáček ji stačí zbavit slupky a semínek, nakrájet na kostičky, uvařit a rozmixovat. Navíc je cuketa velmi dietní, tudíž skvělou pomocnicí na hubnutí. Obsahuje spoustu minerálních látek a vitaminů, takřka žádné sacharidy, za to vydatnou porci vlákniny.

Bramborami se zahušťuje skvěle, jen pozor na jejich výraznou chuť. Zdroj: paulista / Shutterstock.com

Bramborová klasika

Zahustit omáčku nebo polévku můžete i bramborem, počítejte ale s tím, že konzistence bude malinko jiná díky škrobu v bramborách obsaženém. Vadit vám může i bramborová chuť pokrmu. Na druhou stranu do zeleninových polévek, jako je třeba krémová česnečka, nebo polévka z pečeného květáku, jsou naprosto skvělou volbou.

